Бегунья с коляской, девушки с собакой и дама с бокалом: во Владивостоке прошел Galaxy Vladivostok Marathon

Во Владивостоке прошел пятый Galaxy Vladivostok Marathon Фото: Вадим ПОПОВ

Пятый – юбилейный – Galaxy Vladivostok Marathon прошел в столице Приморья в эту субботу, 25 сентября. В забеге «Мосты Владивостока» приняли участие больше трех тысяч человек, среди них были не только жители края, но и бегуны из 42 регионов России и 13 стран мира. Спортсмены и любители преодолели 5, 10, 21 и 42 километра, а дети и паралимпийцы – 1 километр.

Во Владивостоке прошел пятый Galaxy Vladivostok Marathon Фото: Вадим ПОПОВ

Во Владивостоке прошел пятый Galaxy Vladivostok Marathon Фото: Вадим ПОПОВ

Желающие испытать себя на прочность пробежали по трассе на острове Русском, по мостам Русскому и Золотому, а финишировали на центральной площади Владивостока. Среди бегунов можно было заметить и интересных персонажей. Одна женщина решила с детства приучать своего ребенка к спорту и взяла малышку в коляске. Двум девушкам на забеге составил компанию верный четвероногий друг. А одна девушка – судя по отсутствию номера – воспользовалась возможностью и прошлась по Золотому мосту с бокалом в руках.

Во Владивостоке прошел пятый Galaxy Vladivostok Marathon Фото: Вадим ПОПОВ

Во Владивостоке прошел пятый Galaxy Vladivostok Marathon Фото: Вадим ПОПОВ

Марафонцы начали свой забег в 8 часов утра с кольца на острове Русском, им нужно было добежать до конца асфальтированной дороги на острове, затем добежать обратно, до места старта, откуда они продолжали свой путь дальше, в город. В 9:30 стартовали те, кто замахнулся на полумарафон, их точка отправления была возле поворота на Приморский океанариум. Дети и паралимпийцы бегали километр в центре города.

Во Владивостоке прошел пятый Galaxy Vladivostok Marathon Фото: Вадим ПОПОВ

Во Владивостоке прошел пятый Galaxy Vladivostok Marathon Фото: Вадим ПОПОВ

Во Владивостоке прошел пятый Galaxy Vladivostok Marathon Фото: Вадим ПОПОВ

Все участники получили на финише медаль с уникальным дизайном юбилейного марафона и красивый стартовый набор участника.

Во Владивостоке прошел пятый Galaxy Vladivostok Marathon Фото: Вадим ПОПОВ

Во Владивостоке прошел пятый Galaxy Vladivostok Marathon Фото: Вадим ПОПОВ

Во Владивостоке прошел пятый Galaxy Vladivostok Marathon Фото: Вадим ПОПОВ

Сначала спортсменам благоволила хорошая погода, а уже ближе к концу забега начался дождь.

Во Владивостоке прошел пятый Galaxy Vladivostok Marathon Фото: Вадим ПОПОВ

Во Владивостоке прошел пятый Galaxy Vladivostok Marathon Фото: Вадим ПОПОВ

Во Владивостоке прошел пятый Galaxy Vladivostok Marathon Фото: Вадим ПОПОВ

На всем пути бегунов сопровождали медики на авто, готовые в любой момент оказать медицинскую помощь.

Во Владивостоке прошел пятый Galaxy Vladivostok Marathon Фото: Вадим ПОПОВ

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