Основателю компании «Славда» Юрию Серебрякову открыли мемориал в месте создания дела всей его жизни

Юрий Серебряков и мемориал, сделанный по снимку. Фото: Павел Серебряков

Почти два года назад из жизни ушел основатель компании «Славда» и бывший депутат Законодательного собрания Приморья Юрий Серебряков. В день его рождения – 24 сентября – открыли мемориал, посвященный памяти Юрия Михайловича. И место выбрали тоже символичное – поселок Горные Ключи, тот самый, где и зародилось дело всей его жизни. Вокруг памятника – охапки ярких гвоздик, и, кажется, даже погода благоволила в ту дату, подарив теплый день и ясное небо.

Фотографиями с торжественного и трогательного мероприятия поделился сын, бывший вице-губернатор Павел Серебряков.

– Время летит… В день рождения открыли мемориал отцу на том месте, где он основал дело всей своей жизни. Торжественно, тепло и горько. Светлая память, – написал Павел Серебряков.

Источник идеи мемориала. Фото: Павел Серебряков

Напомним, Юрий Серебряков основал компанию «Славда» в 1989 году. В то время можно было на пальцах перечислить все минеральные воды, которые продавались в Приморье, несмотря на то, что регион на этот продукт. Монополистом тогда считалась «Ласточка». Небольшую конкуренцию пытались навязать заграничные воды.

Памятник открыли в Горных Ключах, на месте основания компании. Фото: Павел Серебряков

Можно сказать, что именно «Славда» переломила общее представление приморцев о том, что вода - не может быть товаром, за который надо платить. Когда Юрий Михайлович поднял вопрос о строительстве в крае завода по производству бутилированной минеральной воды, к этому проекту многие отнеслись скептически. Но задумка была реализована, предприятие состоялось, пережило перелом в сознании населения, дефолт и финансовый кризис и более того, сейчас активно развивается и имеет большие перспективы.

Фото: Павел Серебряков

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