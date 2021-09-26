Анатолий Попов покинул кресло гендиректора «Примтеплоэнерго»

На оздоровление «Примтеплоэнерго» из бюджета Приморья выделяют рекордные 4 миллиарда рублей Фото: Сергей БАЛАНОВ

В разгар подготовки к отопительному сезону в Приморье сменилось руководство «Примтеплоэнерго». Анатолий Попов покинул кресло генерального директора, которое он занимал чуть больше трех лет. Сейчас предприятие возглавляет экс-глава агентства по тарифам Приморского края Владимир Малюшицкий, но пока в статусе и.о., поскольку определять нового директора будут по конкурсу.

Именно так в апреле 2018 года Анатолий Попов, до этого возглавлявший во Владивостоке муниципальную УК - МУПВ «Центральный», и был назначен главой КГУП «Примтеплоэнерго» - победил на конкурсе по замещению должности генерального директора, который проводился тогда впервые, да еще и после кадровой чехарды. В октябре 2017-го сняли Алену Григорьеву, да еще и с возбуждением дела. Через несколько месяцев ее сменщик Федор Ярошевич ушел по состоянию здоровья. А дальше произошла странная ситуация: в кресло директора сел Александр Патрин, который уже работал в этой должности в 2008 по 2012 годах. Но через пару дней его отстранили. Оказывается, курировавший тогда ЖКХ вице-губернатор Гагик Захарян решил провести конкурс. В итоге уже представленный коллективу Патрин даже не стал подавать на конкурс документы. «Нет большого желания. Есть там кандидатуры, вот пусть и соревнуются», - сказал он журналистам. А через некоторое время Гагик Захарян оказался в розыске.

Почему победивший тогда Анатолий Попов покинул пост спустя почти три с половиной года, не ясно. Месяц назад, когда «Примтеплоэнерго» отмечало свое 20-летие, Попов поздравлял коллектив и рассказывал о дальнейших планах. Сейчас он остается первым заместителем директора.

Его нынешний начальник Владимир Малюшицкий объяснил кадровые перестановки необходимостью перемен.

«Предприятие в Приморском крае стратегическое, оно оказывает услуги в сфере водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения на северах. Поэтому было принято решение руководством немного обновить команду и дальше пересмотреть стратегическое направление деятельности «Примтеплоэнерго». Мы сейчас перестраиваем некоторые процессы, производим оптимизацию численности предприятий, чтобы не провоцировать рост тарифов и не вызывать недовольство людей. В «Примтеплоэнерго» ситуация убыточная, и мы сейчас пытаемся эту ситуацию переломить. Чтобы была инвестиционная программа, плановые ремонты. Планируем централизовать все закупки по филиалам, оптимизировать численность людей. Именно с этим было связано мое назначение сюда, - прокомментировал «КП» Владимир Малюшицкий.

Владимир Малюшицкий Фото: Анастасия ПОЛЕТАЕВА

На сегодняшний день кредиторская задолженность «Примтеплоэнерго» составляет порядка пяти миллиардов рублей. На оздоровление предприятия из бюджета Приморья до конца этого года решено выделить рекордную за всю историю края сумму более чем 4 миллиарда. Первый транш в 2,7 миллиарда депутаты приморского парламента одобрили прямо перед выборами, на своем последнем, внеочередном заседании 16 сентября. Деньги пойдут на погашение долгов перед «Роснефтью» (1,672 миллиардов), «Газпромнефтью» (500 миллионов), «Приморскуглем» (242 миллиона) и другими поставщиками.

Так что новому директору достанется предприятие, у которого будет «всего лишь» около миллиарда долгов. И даже сам Владимир Малюшицкий говорит, что «это уже не так критично. Мы сможем уже сами работать как предприятие и в бюджет края больше не залазить». При этом Малюшицкий напоминает, что нового директора изберут на конкурсной основе, на конкурентной процедуре. Так что пока ничего не решено.

«Будет конкурс, победит сильнейший. Если я увижу, что кто-то лучше меня будет выполнять эту работу и у него будет лучшая концепция развития предприятия, я даже документы не буду подавать. Предприятие хорошее, но тяжелое, здесь нужно полностью себя посвятить», - считает Владимир Малюшицкий.

При этом подчеркивает, что его назначили с учетом опыта работы директором агентства по тарифам, где он трудился с 2015 года. А также обещает, что сделает предприятие безубыточным к 2024, максимум 2025 году.

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