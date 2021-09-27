Праздник состоялся! Ничто не помешало Владивостоку отметить День тигра

День тигра отметили во Владивостоке Фото: Сергей БАЛАНОВ

Утро воскресенья, 26 сентября, выдалось дождливым, однако к обеду распогодилось, как по заказу, и набережная Спортивной гавани Владивостока окрасилась в оранжево-черные полоски. В этот день администрация города подготовила сразу несколько площадок, на которых проводились мероприятия, посвященные сохранению амурского тигра.

День тигра отметили во Владивостоке Фото: Сергей БАЛАНОВ

Оранжевое тигриное настроение заглянуло в Минного городка, Адмиральский и Пушкинский скверы, и основательно закрепилось на главной городской набережной. Пока в амфитеатре набережной Спортивной гавани награждали победителей творческих конкурсов - чтецов, фотографов, художников – на другом конце тигриной аллеи устраивали спортивные соревнования, интеллектуальные игры, соревнования для детей и взрослых.

День тигра отметили во Владивостоке Фото: Сергей БАЛАНОВ

День тигра отметили во Владивостоке Фото: Сергей БАЛАНОВ

Любой желающий мог воспользоваться «Тигриной почтой» и отправить тематическую открытку друзьям, написать послания со словами благодарности за сохранение популяции амурского тигра сотрудникам региональных служб охотничьего надзора и специалистам особо охраняемых природных территорий.

День тигра отметили во Владивостоке Фото: Сергей БАЛАНОВ

День тигра отметили во Владивостоке Фото: Сергей БАЛАНОВ

Тематические площадки затягивали прохожих и тут же превращали в участников праздника. Тигриный аквагрим появлялся на лицах и детей и взрослых, воздушные шары в форме тигриных голов в этот день были самым ходовым товаром, социальные сети заполнили фото с тигриных фотозон.

День тигра отметили во Владивостоке Фото: Сергей БАЛАНОВ

Да и многие горожане пришли подготовленными: в полосатых костюмах и с прочей атрибутикой. Праздник, который в 1999 году придумал приморский писатель и охотовед Владимир Тройнин, в нашем городе знают и любят. Ровно 20 лет назад мэрия Владивостока приняла постановление «Об установлении городского праздника День тигра», и с тех пор туристы со всего мира едут к нам посмотреть на красочный тигриный карнавал. Правда, из-за пандемии шествия и большие концерты на центральной площади пока не проводятся, но от того праздник получился не менее душевным.

День тигра отметили во Владивостоке Фото: Сергей БАЛАНОВ

- Надеемся, что в следующем году шествие все же состоится, и в нем, как и прежде, примут участие тысячи активных владивостокцев и гостей города, - сказал начальник городского управления молодежи Сергей Язев.

День тигра отметили во Владивостоке Фото: Сергей БАЛАНОВ

День тигра отметили во Владивостоке Фото: Сергей БАЛАНОВ

Ну а пока в городе играли в КВН и выступали со стендапом, провели «Фотосушку» и дог-фестиваль – и все ради сохранения амурских тигров. Организаторы мероприятий - АНО «Центр «Амурский тигр» совместно с правительством Приморского края, администрацией города Владивостока и Русским географическим обществом.

День тигра отметили во Владивостоке Фото: Сергей БАЛАНОВ

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