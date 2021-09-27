Во Владивостоке придумали еще один повод перекрывать мосты

Жители предлагают в определенную дату перекрывать дорогу и устраивать пешие прогулки Фото: Вадим ПОПОВ

В последнюю субботу сентября в приморской столице прошел беговой марафон «Мосты Владивостока», он же Galaxy Vladivostok Marathon. Ради того, чтобы по дорогам и мостам города пробежали более трех тысяч спортсменов и любителей, на несколько часов были перекрыты проезжие пути. Часть горожан возмутились, заявив, что это приносит дискомфорт и неудобства. А вот другая половина жителей дальневосточной столицы, наоборот, извлекла из этого пользу и предложила сделать особый праздник – День мостов Владивостока. Или Ночь. С таким предложением выступил журналист и блогер Константин Михайлов.

– Владивостокцы, как вам идея сделать раз в году «День мостов Владивостока», когда любой желающий сможет пешком прогуляться по Русскому или Золотому мосту? Ну, или чтобы менее влиять на трафик, сделать «Ночь мостов». Думаю, что открытость мостов для прогулки для абсолютно всех будет справедливей их перекрытия для забега небольшого количества любителей спорта, – пишет журналист.

По мнению инициатора, это только добавить привлекательности и притягательности для города, да и люди смогут насладиться прогулкой по величественным мостам, неспешно полюбоваться невероятными видами и сделать красивые фото. Кстати говоря, Золотой мост, перекинутый через бухту Золотой Рог, в течение трех лет был пешеходным. Однако прокуратура Приморского края заявила, что проход по мосту противоречит федеральным законам о противодействии терроризму и транспортной безопасности, и 18 августа 2015 года судом пешее передвижение было запрещено.

Дату для «Дня/ночи мостов» тоже не сложно выбрать. Оба объекта были открыты в августе 2012 года, Русский – 1 числа, а Золотой – 11. Поэтому специальный день можно выбрать в этом временном отрезке, например, первое воскресенье месяца. А одна горожанка и вовсе предложила второе воскресенье августа, так как эта дата совпадает с Днем строителя.

Конечно, организация такого мероприятия потребует приложения массы усилий. Властям придется решить: какое время суток выделить, сколько часов будет действовать ограничение, как обеспечить безопасность и другие вопросы.

Почти 300 горожан поддержали идею и проголосовали в опросе на Фейсбуке «за». На момент публикации этого материала всего 40 человек высказались против. Многие жители Владивостока просят выделить деньги на создание полноценных пешеходных зон на мостах, или хотя бы на Золотом.

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