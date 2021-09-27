На Камчатке проходит проверка инцидента с завалившимся на бок частным вертолетом

На Камчатке проводится проверка по факту авиаинцидента. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Сегодня днем на камчатке вертолет «Sud-Aviation Gazelle» в момент посадки завалился на бок. ЧП произошло в районе 23 километра трассы Елизово – Паратунка в Елизовском муниципальном районе. Спасатели предполагают, что под шасси воздушного судна ушел грунт, поэтому оно перевернулось. Следователи уже ведут проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

По данным ведомства, пилот выбрал неудачную площадку для посадки. Он искал куда приземлиться с воздуха и угодил в болото. В итоге вертолет стал проваливаться правой лыжей в грунт. Чтобы удержать равновесие, пилот решил прибавить скорости для винта, но в итоге машина просто завалилась на бок.

Напомним, что инцидент произошел сегодня утром. Помимо пилота на борту больше никого не было. Мужчина не пострадал и не получил никаких травм.

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