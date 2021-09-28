«Нельзя стирать со страниц истории факты и события»: приморцы гордятся историей ВОВ

Фото: Денис Ерастов

В пятницу, 24 сентября, во Владивостоке в историческом парке «Россия – моя история» состоялось вручение наград региональным победителям Диктанта Победы и конкурса «Неизвестный солдат».

Напомним, что в этом году Всероссийский исторический диктант на тему Великой Отечественной войны прошел на 318 площадках, включая высшие учебные заведения Приморья, войсковые части, корабли и даже парусник. В патриотической акции приняли участие 15 тысяч человек. Победителями регионального этапа Диктанта Победы стали пять жителей Приморского края.

Фото: Денис Ерастов

- В этом году Диктант Победы прошел на 318 площадках, в то время как еще в 2019 их было всего 4. Радует, что из пяти региональных победителей, два – из Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища. Это говорит о высоком уровне подготовки будущих офицеров, которые будут защищать нас и Родину, - подчеркнула координатор федерального проекта «Историческая память» в Приморском крае Анна Алеко.

Один из региональных победителей международного исторического диктанта на тему событий ВОВ, ученик Нахимовского военно-морского училища Даниил Сухоруков уверен, что изучение истории – важная часть образовательного процесса для любого человека:

- Меня с детства интересовала история России, я люблю читать историческую литературу, те же рукописи Нестора, заметки Владимира Ленина, книги авторства Иосифа Сталина. На мой взгляд, без знания прошлого нет будущего.

Награждение проходило на одной из площадок, где и проводился диктант – в стенах военно-исторического парка «Россия – моя история». Директор мультимедийного парка Александр Шурыгин отметил, что диктант состоялся именно в экспозиции, которая посвящена Великой Отечественной войне. Для того чтобы участники не имели никаких подсказок, из зала пришлось убрать всю мультимедийную составляющую.

Фото: Денис Ерастов

Конкурс «Неизвестный солдат» был объявлен в России впервые. В ходе соревнования поисковые и следопытские отряды школьных музеев организовали поисково-исследовательские работы, посвященные неизвестным подвигам и малоизученным судьбам бойцов Великой Отечественной войны, и представили презентации на суд жюри. Победителем регионального этапа признана группа «Поиск» школьного музея Боевой и трудовой славы из поселка Раздольное. Музей-победитель внесен в федеральный реестр и даже имеет электронный паспорт. В подарок от главы Надеждинского района Рустяма Абушаева победителям вручили ноутбук. В 2021 году работа музея без техники уже невозможна: создание презентаций, ведение страничек в социальных сетях, работа с электронными архивами и базами данных, взаимодействие с коллегами – неотъемлемая часть музейного быта.

- Музей был открыт усилиями учащихся и педагогов школы в 1978 году. Он посвящен стрелковой краснознаменной дивизии, которая дислоцировалась в Раздольном. В 1938 году она защищала границы озера Хасан, а в 1941-1945 годах Москву на Бородинском поле. Это известный рубеж под командованием 5-й армии, которой командовал Георгий Константинович Жуков. В музее работает экспозиция, посвященная выпускникам нашей школы, не вернувшимся с войны. Больше половины биографий этих ребят мы со следопытами восстановили, прослеживаем их боевой путь. Также, мы три года восстанавливали госпитальные захоронения тех бойцов, что погибли в Раздольном в 1938 году. Сейчас ребята из отряда ухаживают за этими захоронениями, – рассказала руководитель школьного музея Боевой и трудовой славы школы № 2 поселка Раздольное Надеждинского района Валентина Драгина.

Фото: Денис Ерастов

Такие мероприятия помогают привлечь интерес к одной из важнейших страниц истории России – Великой Отечественной войне. Пронести из поколения в поколение память о подвиге нашего народа, воспитать в молодежи чувство гордости и благодарности – главная цель мероприятий по патриотическому воспитанию.

- Патриотическое воспитание – это широкое понятие. К сожалению, многие воспринимают его только как ношение формы или уборку памятников, но, например, когда мы отдыхаем на наших приморских пляжах, гордимся этим и позиционируем наш регион во всей красе – это ведь тоже одна из форм патриотизма. Такие мероприятия, как Диктант Победы и конкурс «Неизвестный солдат», важны во многом и потому, что наши западные партнеры всячески пытаются исказить историю, в частности, Великой Отечественной войны. Но нельзя стирать из памяти те факты и события, что на самом деле происходили, - уверена Анна Алеко.

В Приморье патриотическому воспитанию уделяется большое внимание. Например, в 2020 году именно команда из школы села Сергеевка Партизанского района заняла призовое место в номинации «Лучший сельский музей» во Всероссийском конкурсе «Лучший школьный музей/комната / уголок памяти Великой Отечественной войны». Победители получили грант от «Единой России» в размере 500 тысяч рублей.

Фото: Денис Ерастов

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