Дожди в Приморье принесут похолодание

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Настоящая осень вступает в свои права в Приморье. «КП – Владивосток» выяснила у главного редактора портала «Примпогода» Марины Парфеновой, ждать ли возвращения дождей, которые обрушились на край в среду, и что же будет после них.

– Всю неделю погода будет неустойчивой. Атмосферные фронты как начали кружить с начала недели, так и не закончили. Сейчас два погодных явления оказывают влияние на Приморье. Первое – япономорский циклон, а второе – циклон, который движется в сторону Хабаровского края. Они оказывают влияние на Приморский край. Сегодня будут идти дожди, местами сильные, но на протяжении всего дня. Если говорить о Владивостоке, то дождь будет временами сильный. Сказать, что он закончился в 19 часов, нельзя. Вечером возможен небольшой дождь, – сказала Парфенова.

Осадков будет немного, критических значений, как недавно, не будет.

– Где-то 20 миллиметров, где-то 3 миллиметров, а где-то 30 выпадет за три часа. Это так называемый пятнистый характер осадков, – добавила собеседница.

В четверг сильных осадков не ожидается, день будет более или менее нейтральным, а атмосферные фронты покинут край.

Прошедшие дожди принесут в Приморье похолодание. С 1 октября жители региона ощутят холодное дыхание осени. Ожидается, что ночью во Владивостоке и на юге края будет +9…+11 градусов, днем +15…+17. До -5 градусов по краю ночью, днем максимум +10.

И именно с октябрем в край придет устойчивая осенняя погода.

Вот только на этом сырая погода не заканчивается – вероятны дожди и в выходные дни. Очередная порция осадков принесет очередное похолодание.

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