Просил интимные фото, но пообщался с оперативниками. В Приморье задержали подозреваемого в педофилии

Фигуранту уже выбирают меру пресечения. Фото: пресс-служба УМВД РФ по Приморью

В селе Барабаш в Приморье задержали мужчину, подозреваемого в педофилии. Подробности ужасного уголовного дела, последствия которого, к счастью, удалось предотвратить, озвучены пресс-службой УМВД края. Девочка вовремя передала информацию родителям, а те – органам правопорядка.

- Ранее судимый 38-летний житель Владивостока задержан по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, - сообщила глава пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Операцию провели сотрудники уголовного розыска и СКР при поддержке росгвардейцев. История мужчины без совести закончилась задержанием, когда тот шел на первую очную встречу со своей жертвой – девятилетней девочкой.

Она почувствовала неладное, когда в Сети с ней познакомился взрослый мужчина и через некоторое время стал просить интимные фотографии – за деньги. Как только информация оказалась у органов, переписку с любвеобильным продолжили сотрудники правопорядка.

- Наконец, сотрудники назначили время и место встречи со злоумышленником, - добавила Ирина Сырова.

Уже решается вопрос об избрании меры пресечения. На скамье подсудимых фигуранту могут огласить самый жесткий приговор – на срок лишения свободы вплоть до 20 лет.

«Комсомолка» цитирует памятку полиции края о безопасности детей в сети Интернет. Детям следует напомнить:

- В Интернете злоумышленников и опасностей столько же, сколько и на улице;

- Нельзя сообщать адрес и телефон незнакомцам и выкладывать его в открытый доступ. Не высылать свои фотографии;

- Детям нужно напомнить, что перед тем, как указывать персональные данные на любом ресурсе, нужно посоветоваться с родителями;

- Никогда нельзя соглашаться прийти в гости к человеку, с которым познакомился в Интернете. Первая встреча должна происходить только в людных местах. Нужно сообщить детям, что под маской ровесника может скрываться взрослый преступник.

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