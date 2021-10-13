«Либо вы своих собак привязываете, либо им хана». В Приморье пропавшего йорка нашли изувеченным в мусорке

Йорка нашли на дне мусорного бака в грязном мешке. Фото: instagram.com/nakhodka_virtual

Жительница Находки и подумать не могла, что спасет жизнь Йорку Злате, когда выходила выбрасывать мусор. Женщина услышала вой в мусорном баке. Картина, что предстала перед ней была душераздирающей. В грязном мешке на дне бака лежала маленькая породистая собака, она никак не могла выбраться из мусорной ловушки, у питомца отказали лапы. В этот же вечер в местных пабликах опубликовали фотографию йорка, с просьбой хозяев приехать и забрать животное. Поиски немного затянулись, так как Злату сначала спутали с другой собакой, и ее забрали другие люди.

За собакой приехала Олеся Аскерова, у девушки недавно пропала девочка Йорк, но стало быстро понятно, что это не ее питомец и Злату отправили в ветклинику. Но так как новость достаточно быстро разлетелась, истинных владельцев удалось найти. Корреспондент «КП-Владвосток» связался с хозяйкой терьера, Натальей и узнал о состоянии животного, и как оно могло оказаться в мусорке.

- Мне тяжело об этом рассказывать. Злата для нас не просто питомец, она настоящей член семьи. Ей всего три года и теперь она, возможно, никогда не сможет ходить. Вообще, у нас два йорка. Мы живем в частном доме, выпускаем их побегать во двор, либо выходим с ними гулять. Все, кто живет рядом с нами знают про наших питомцев, но есть у нас один сосед, и он, скажем так, ненавистник животных. У него, конечно, есть собака, но бедное животное постоянно сидит на цепи и нужно там исключительно в качестве сигнализации. Наши йорки иногда забегают к нему, но не портят имущество, на это никогда жалоб не было. Валяются на солнышке, гуляют. Но вот однажды он к нам пришел и сказал: «Либо вы своих собак привязываете, либо им хана». А мы пропустили это мимо ушей. Ну, как можно таких маленьких собачек на цепь посадить, они ведь домашние, чуть ли не плюшевые, - поделилась с корреспондентом «КП-Владивосток» Наталья.

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Злата пропала, когда супруг Натальи вышел с ней во двор. Он занимался домашними делами, а собака, как обычно, бегала по территории. Уже вечером заметили, что она так и не зашла домой и ее нет нигде поблизости. Так как время было позднее тревожить соседей не стали, предположили, что она могла уснуть у кого-нибудь во дворе, так как все знали чей это питомец, и относились к животному положительно. Утром Наталья наткнулась на объявление, в котором узнала свою маленькую Злату и тут же отправилась в ветклинику. Животное отдали только после того, как хозяева предоставили документы. Рентген показал, что у собаки перелом позвоночника, ей назначили операцию, после которой станет известно, сможет ли она ходить, или уже никогда не встанет на четыре лапы.

Рентген показал, что у собаки перелом позвоночника, ей назначили операцию, после которой станет известно сможет ли она ходить. Фото: предоставлено "КП-Владивосток" хозяйкой питомца

- Жить она будет в любом случае. Конечно, врачи хотели бы сделать МРТ и КТ, но в Находке с этим проблема. Приняли решение сразу ее оперировать. Также у собаки черепно-мозговая травма, повышенное давление. Внутренние органы целы, посмотреть смогли только мочевой пузырь и кишечник. Внутреннего кровотечения пока нет, но печень обследовать не смогли, потому что собаке нужно лечь на позвоночник, а этого делать категорически нельзя, - рассказала Наталья.

С соседом владельцам Златы поговорить не удалось. Со слов Натальи, мужчина закрылся дома и игнорирует их. Девушка не предъявляет никаких обвинений, пока не расспросит очевидцев, или не увидит записей с камер, но она считает, что, если бы человек не совершил этого с её собакой, он бы от нее не прятался.

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