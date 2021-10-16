В Лесозаводске пес просидел на опоре моста, отрезанной от берега, больше 6 часов

Неизвестно, как пес попал на опору моста. Фото: lesozavodsk_life

Загадочная история развернулась в Лесозаводске: пес по непонятным причинам залез на нижнюю поверхность опоры моста, уселся и смотрел на зевак и водную гладь. Очевидцы сообщили, что он просидел больше шести часов - затем неравнодушные четвероного вытащили.

Приморцы собрались с духом и надели болоневые костюмы - вытаскивать четвероного. Редакция связалась с очевидцами: они сообщили, что пес в полном порядке, и поделились видео спасательной операции. Собаку спасли на лодке.

Крупного питбуля с ошейником подвезли до берега. Однако на сушу мохнатый и не особо хотел: начал лаять и «встал в позу», оставаясь в воде.

Затем собака, немного подумав, убежала вдоль берега к хозяевам. При этом, что заставило пса уйти в медитацию и почему он так не хотел уходить - навсегда останется загадкой.

Напомним, что следить за собаками следует пристальнее и тем более не выпускать на самовыгул. В Приморье участились случаи нападения догхантеров - убийц бездомных собак. Для края агрессивные бродячие псы - настоящая головная боль, однако под раздачу догхантеров, устраивающих самосуд, попадают домашние питомцы, у которых есть любящая семья.

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