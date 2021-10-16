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Владивосток16 октября 2021 9:13

Всадник апокалипсиса c Чуркина. Во Владивостоке засняли мотоциклиста на фонарном столбе

Творческий арт-объект остался от мастерской мотоциклов
Руслан НОВИКОВ
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Запечатлеть мотоциклиста с высоты удалось владивостокскому видеографу. Фото: принтскрин, @alexthunder_vvo

Запечатлеть мотоциклиста с высоты удалось владивостокскому видеографу. Фото: принтскрин, @alexthunder_vvo

Своеобразный арт-объект, жестяную скульптуру мотоциклиста на горном байке, засняли во Владивостоке с дрона. «Местный всадник апокалипсиса», как назвал инсталляцию автор, находится на Чуркине.

На кадрах дрон облетает мотоциклиста, которого установили вместе с байком на столб освещения – видеозапись быстро облетела соцсети. В комментариях раскрыли происхождение наездника:

- Там раньше мастерская была по обслуживанию мотоциклов. Они съехали, а товарища оставили.

Скульптура на месте более пяти лет. Приморцы надеются, что стоять «товарищ» будет и дальше, однако некоторые в комментариях отметили, что смотрится мотоциклист жутковато.

Всадник апокалипсиса во Владивостоке с высоты птичтего полета
Видео: alexthunder_vvo

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