Специалисты рассказали, когда планируется дать отопление во Владивостоке в 2021 году

Согреться жители Владивостока смогут уже на этой неделе Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Приморцам осталось недолго ждать старта отопительного сезона. Специалисты мэрии города рассказали, когда планируется дать отопление во Владивостоке в 2021 году и от чего зависит дата подключения тепла.

Тепловики дальневосточной столицы сообщили, при каких температурах включают центральное отопление во Владивостоке. Как и в других городах России, отопление подают согласно постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 № 354. Среднесуточная температура в населенном пункте должна быть ниже +8 градусов в течение пяти дней. По прогнозам синоптиков, это произойдет 21 октября. Устоится зимняя температура, по ночам столбики термометров будут опускаться до минусовых значений.

В первую очередь, отопление подадут в радиаторы детских садов, школ, больниц и поликлиник. Несколько дней понадобится, чтобы поэтапно подключить город к отоплению.

- Кстати, ряд социальных объектов во Владивостоке к теплу подключают уже сегодня. Это реабилитационный центр «Парус надежды», Седанкинский дом-интернат для престарелых и другие, - уточнили специалисты.

Во всех муниципалитетах Приморья отопительный сезон стартовал 18 октября 2021 года, хотя северные района края уже неделю назад подключили к теплу. В правительстве края сообщили, что почти 600 котельных работают в Приморье – отапливают учреждения и жилые дома в Арсеньеве, Дальнереченске, Кавалеровском, Пожарском, Яковлевском районах, Лазовском, Октябрьском, Пограничном, Чугуевском муниципальных округах и других муниципалитетах.

В 2020 году отопительный сезон во Владивостоке запустили 20 октября.

Специалисты топливно-энергетического комплекса напоминают: подача отопления в дома - многоэтапный процесс. Жителям верхних этажей в ближайшие дни рекомендуют сливать воду с радиаторов отопления. Регулировку систем отопления проводят управляющие компании.

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