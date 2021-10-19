Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Владивосток19 октября 2021 10:34

Мэр Владивостока показал снос популярного здания на набережной Спортивной гавани

Вместо ресторанов появятся прогулочные зоны для гостей и жителей дальневосточной столицы
Руслан НОВИКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Власти благоустраивают несколько любимых мест жителей

Власти благоустраивают несколько любимых мест жителей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Набережная Спортивной гавани в центре Владивостока – точка притяжения горожан и туристов. В конце второй декады октября рабочие приступили к благоустройству пространства - это показал Константин Шестаков, глава Владивостока, в своем личном аккаунте в соцсети. В районе Северного мола демонтируют здания.

На месте появятся прогулочные зоны для пешеходов. Действительно, набережная не всегда выдерживает наплыва гостей: порой жители вынуждены гулять «вплотную» друг к другу – как раз-таки в районе, где и проводится демонтаж.

Зданием, попавшим под снос, стало популярное кафе Zeytun. Никто никого не заставлял: решение о сносе принято собственниками.

Опустевшая территория сейчас больше напоминает свалку: сложены кирпичи для брусчатки, можно увидеть и вышедшие из строя унитазы. Пока неизвестно, когда работы закончатся, но участок объединит прогулочные зоны.

Напомним, благоустройство власти Владивостока проводят и в других участках города: заканчивается реконструкция прибрежной зоны улицы Татарской. Облагородят и Покровский парк: на участке проходит капитальный ремонт, чтобы вернуть ему «классический» облик - 50-х годов прошлого века.

Кафе на набережной Спортивной гавани во Владивостоке снесли
Видео: kv.shestakov

ПО ТЕМЕ:

Покровский парк Владивостока капитально отремонтируют до его исторического облика

В классическом стиле 50-ых установят фонари, лавочки и урны (подробнее..)

Реконструкция набережной на Второй речке во Владивостоке завершается

Жители города обсуждают первые снимки обновленной набережной на Татарской (подробнее..)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

Общество: ВОПРОС ДНЯ