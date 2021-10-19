Мэр Владивостока показал снос популярного здания на набережной Спортивной гавани

Власти благоустраивают несколько любимых мест жителей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Набережная Спортивной гавани в центре Владивостока – точка притяжения горожан и туристов. В конце второй декады октября рабочие приступили к благоустройству пространства - это показал Константин Шестаков, глава Владивостока, в своем личном аккаунте в соцсети. В районе Северного мола демонтируют здания.

На месте появятся прогулочные зоны для пешеходов. Действительно, набережная не всегда выдерживает наплыва гостей: порой жители вынуждены гулять «вплотную» друг к другу – как раз-таки в районе, где и проводится демонтаж.

Зданием, попавшим под снос, стало популярное кафе Zeytun. Никто никого не заставлял: решение о сносе принято собственниками.

Опустевшая территория сейчас больше напоминает свалку: сложены кирпичи для брусчатки, можно увидеть и вышедшие из строя унитазы. Пока неизвестно, когда работы закончатся, но участок объединит прогулочные зоны.

Напомним, благоустройство власти Владивостока проводят и в других участках города: заканчивается реконструкция прибрежной зоны улицы Татарской. Облагородят и Покровский парк: на участке проходит капитальный ремонт, чтобы вернуть ему «классический» облик - 50-х годов прошлого века.

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