Котлеты, косметика из трепанга и дроны-ветряные мельницы – оглашены лучшие инновационные проекты Приморья

«Приморский старт» реализуется второй год

После заочного отбора во Владивостоке в кампусе ДВФУ состоялся финал конкурса «Приморский старт». Борьба развернулась между уникальными проектами, среди которых медицинские разработки, сервисы соискателей, инновации в электроснабжении. Жюри отобрали десять победителей, на дальнейшую разработку и внедрение конкурсанты получат два миллиона рублей.

Проект реализуется уже второй год – об этом сообщила на финале Вера Щербина, председатель правительства Приморья. Она пожелала участникам победы в приветственном слове и отметила, что заявки в этом году очень серьезные.

- Компании нас поддерживают и российского, и международного уровня. Я уверен, что это только начало, отбирать мы будем не десять проектов, а гораздо больше, - обратился к участникам Александр Самардак, проректор по научной работе ДВФУ, добавив, что Русский становится полноценным научным центром.

На вопросы корреспондента «Комсомолки» ответила одна из призеров конкурса Ольга Трофимова, создательница первого дальневосточного бренда косметики из трепанга:

- Однажды меня спасла разработка дальневосточных ученых. Она была недоступна в магазинах, а я подумала, что она может многим помочь – для восстановления кожи. Поэтому мы занялись тем, чтобы сделать разработку более доступной. У трепанга высокие регенирующие свойства – а наши местные ученые в этом преуспели, они самые крутые. Я подключилась к проекту, когда это был лабораторный образец косметики. В «Приморском старте» я подавала заявку в прошлом году, но не прошла в финал. И все же участие в подобном конкурсе – возможность представить свой проект, информировать о нем.

Ольга Трофимова, победитель гранта от ООО "Примкосметика"

Максим Яценко представил команду, разрабатывающую технологию инновационной переработки рыбы с высокой коммерческой ценностью. В 2020 году он тоже «пролетел», а в этом - в руках Максима сертификат призера.

- Пролетели в прошлом году. Увидели, что конкурс реально помогает предприятиям, как видите, не зря. Два миллиона потратим на патенты и создание конструкторской документации. Подготовка шла больше года. Документы перед выступлением редактировали до последнего: ночью его открываешь, дорабатываешь, чтобы встать лучше. Нам очень хотелось изменить слегка «кощунственный» метод переработки, который распространен сейчас.

Призер Максим Яценко от ООО «Экструзионное оборудование»

Среди проектов призеров немало и других инноваций: например, команда проекта «Борей» презентовала уникальный подход к ветроэнергетике. В качестве «ветряной мельницы» команда планирует использовать автономный дрон с лопастями – он будет парить над землей в режиме ротации на высоте до 30 метров.

Завершил этап финала директор Технопарка «Русский» Дмитрий Боровиков, он поблагодарил команду организаторов и рассказал о старте проекта:

- Десять лет назад тяжело было встретить слово «инновации» или «предпринимательство», а всего лишь два года назад мы запустили «Приморский старт». Первой инициативу увидела Вера Георгиевна Щербина.

Председатель правительства уточнила, что проекты, не вошедшие в число призеров, не останутся без внимания – им окажут содействие.

Напомним, конкурс «Приморский старт» организован Правительством Приморского края и центром «Мой бизнес» при поддержке технопарка «Русский». Цель программы – поддержать молодые инновационные проекты Приморья.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03