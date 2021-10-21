На Камчатке машина залетела в гигантскую лужу

Фото: instagram.com/toyota41

В одном из промышленных районов Петропавловска-Камчатского участник клуба Rav4 угодил в гигантскую лужу. Как рассказала «КП – Владивосток» Юлия, сделавшая эпичные фото утопленной машины, просто никто не заметил препятствия.

Судя по всему, никто не пострадал в результате происшествия. Но местные жители недовольно заметили, что в этом место полно подобных «сюрпризов», а учитывая недавно прошедший циклон, эта лужа еще маленькая. Ну и конечно, речи об опознавательных знаках не идет вовсе.

Фото: instagram.com/toyota41

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