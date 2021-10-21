В Приморье скончался мужчина, на которого рухнул бетонный козырек подъезда

Происшествие случилось днем 21 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

55-летний мужчина, на которого обрушился бетонный козырек в поселке Новый в Приморье, скончался около 20 часов 21 октября. По факту происшествия проверки начали прокуратура и Следственный комитет.

Напомним, в четверг днем тяжелый бетонный козырек первого подъезда дома №23 по улице Первомайская в поселке Новом рухнул прямо на человека. Очевидцы сразу же вызвали медиков, скорая увезла мужчину сначала в Надеждинскую районную больницу, затем его госпитализировали в Артемовскую городскую. Там врачи начали бороться за жизнь пострадавшего, его состояние оценивали как крайне тяжелое – у него многочисленные травмы руки, внутренних органов и большие кровопотери.

К сожалению, спасти приморца не удалось. Вечером стало известно, что мужчина скончался.

На место происшествия выезжали сотрудники Следкома РФ по Приморью, а прокуратура Надеждинского района начала проверку по происшествию.

– По результатам проверки прокуратура района даст оценку полноте принимаемых уполномоченными органами и организациями мер к надлежащему содержанию общедомового имущества, – заявили в ведомстве.

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