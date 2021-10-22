Без кода о вакцинации посещать общественные места приморцы могут до 1 января

Предъявлять пропуск придется перед входом практически во все общественные места города Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приморье из-за опасности четвертой волны коронавируса вводят ужесточенные меры. До 15 ноября необходимо привиться практически всем работающим приморцам, чтобы избежать отстранения от работы. Введены QR-коды о вакцинации – их необходимо будет предъявлять для посещения кафе, театров и кино. Правительство края выпустило постановление: мера будет действовать с 1 января 2022 года.

Как говорится в документе, до 1 января 2022 года посещение гражданами старше 18 лет без предъявления QR-кода зданий, строений, сооружений, помещений, в которых осуществляют деятельность юридические лица и индивидуальные предприниматели, допускается.

Напомним, ранее планировалось, что ограничение введут с 15 ноября. По новой информации, посещать до 1 января театры, музеи, кино и рестораны также можно, показав отрицательный ПЦР-тест. Однако с жесткими временными рамками – он действует лишь 72 часа с момента исследования. Ту же функцию выполняет справка о перенесенной инфекции (срок – 6 месяцев) и справка о медицинском отводе от вакцинации. Эти документы заменяют QR-код, если его еще нет.

В пресс-службе правительства края рассказали, как получить заветный пропуск – через Госуслуги. Необходимо зайти в свою учетную запись и отыскать строчку «Вакцинация от COVID-19», которая находится в уведомлениях. Затем нужно нажать на кнопку «перейти в дневник», там и будет находиться сертификат.

Сотрудникам указанных в постановлении сфер необходимо привиться до 15 ноября, а второй компонент прививки поставить не позднее 15 декабря. В ином случае, постановила глава Роспотребнадзора Татьяна Детковская, их отстранят от очной работы.

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