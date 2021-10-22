Нерабочие дни во Владивостоке с 30 октября по 7 ноября 2021 года: что закрыто и что будет работать

Будет ли у школьников дополнительная неделя отдыха и какие организации уйдут на каникулы? Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Минпросвещении РФ рекомендовали организовать школьникам каникулы на время нерабочей недели, которую ввели в России. Следовать ли рекомендациям Минпросвещения директора школ вправе решать самостоятельно. Корреспондент «КП – Владивосток» узнал, будет ли у школьников дополнительная неделя отдыха, и какие организации уйдут на каникулы.

По информации Минпросвещения, во многих регионах России период с 30 октября по 7 ноября является каникулярным. Однако в местах, где каникулы проходили в другие даты, школы должны составить план учебы так, чтобы не пострадало качество образовательного процесса.

– В случае крайней необходимости школы могут организовать работу дежурных групп для начальной школы со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и дополнительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, – отметили в ведомстве.

Школьники приморской столицы уйдут на запланированный отдых. С 30 октября по 7 ноября все школы Владивостока закроются на каникулы, и ученики смогут отдохнуть от занятий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.

Уйдут ли на каникулы студенты высших учебных заведений, неизвестно. В Дальневосточном федеральном университете этот вопрос пока решается.

– Мы ориентируемся на рекомендации Министерства науки и высшего образования РФ и в соответствии с ними принимаем решение. Рассчитываем, что они поступят в ближайшее время, – комментируют в пресс-службе ДВФУ.

На нерабочей неделе во Владивостоке будут закрыты и центры «Мои документы». Об этом МФЦ сообщили в своем Инстаграме. Однако жители города могут получить все необходимые услуги в электронном формате через портал «Госуслуги» или электронные сервисы МФЦ.

Стоит отметить, что этот список будет расширяться. В настоящее время губернатор Приморского края Олег Кожемяко никаких указов не подписывал.

Напомним, ранее «КП – Владивосток» писала о приказе президента Владимира Путина установить нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября. Данное решение приняли в связи угрозы коронавирусной инфекции.