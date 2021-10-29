Во Владивостоке обсудили, как прошло начало отопительного сезона

При подготовке к отопительному сезону за этот год была проделана большая работа Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Осень принесла в Приморский край первые холода, и вопрос отопления, конечно же, стал одним из самых важных для людей. Традиционно в первых числах октября начали запускать котельные в северных районах. На сегодняшний момент все муниципалитеты включились в отопительный сезон, подключены практически все объекты соцкультбыта и жилые дома. Однако, не все во Владивостоке получили тепло, об устранении подобных трудностей рассказали специалисты.

- Было не все просто, у нас случались отставания в подаче тепла многоквартирным домам, которые находились в программе капитального ремонта. Мы очень опасались, что какие-то сети подрядчики не выполнят вовремя, но каждую неделю делали сверку, и все эти переживания остались в прошлом. Сейчас в процессе те работы, которые не влекут за собой риски подачи тепла, - рассказала заместитель председателя правительства региона Елена Пархоменко.

Заместитель председателя правительства региона Елена Пархоменко Фото: Екатерина МАКСИМОВА

В Крае запущены все 832 котельные, если говорить об объемах топливных ресурсов, которые край тратит на то, чтобы согреть теплом людей, это порядка 250 тысяч тонн мазута и более 1,1 миллиона тонн угля, в основном, местного. Основные поставки планируют осуществить в ближайшее время, чтобы не складировать лишние объемы твердого топлива. А вот нефтепродукты, которые выросли в цене на 67%, стали проблемой для краевых властей.

При подготовке к отопительному сезону за этот год была проделана большая работа, были привлечены средства из бюджета города и края. В рамках капитального ремонта исправлено около 7 километров сетей в самых болевых точках Владивостока: Первомайский район, Сахалинская улица, Борисенко, Черемуховая. ВПЭС обслуживает 493 км сетей, к сожалению, 90% уже давно изношены, 77% из них старше 30 лет, поэтому их состояние на сегодняшний день неудовлетворительное.

- Несмотря на то, что работа была проведена колоссальная, проблемы все еще есть. На сегодняшний день с момента запуска у нас выявлено более 88 прорывов, из них 68 устранено. Однако мы подключили к теплу практически все образовательные учреждения, детские сады и больницы, но в процессе запуска происходят прорывы, но все оперативно устраняют, – отметил директор Владивостокского предприятия электрических сетей Олег Титов.

Директор Владивостокского предприятия электрических сетей Олег Титов Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Работа перед отопительным сезоном актуальна и для частных домов. Ситуация достаточно неоднозначная по всему краю, основной объем лесопользователей, это арендаторы. Они, в большинстве своем, готовы отдавать древесину, которая у них в избытке, бесплатно. Со всеми заключены соглашения на то, что они будут вывозить дрова в поселки, чтобы обеспечивать людей теплом. Еженедельно со всех арендаторов края собирают отчет о том сколько дров какого качества, а главное куда их можно доставить.

- Сейчас провели очень много аукционов. Победители должны поставлять дрова в места. Указанные главой населенного пункта. Дополнительные объемы также обеспечивают лесоперерабатывающие предприятия, которые отдают отходы с пиления древесины, - подчеркнул руководитель Приморского лесничества Максим Белоус.

Руководитель Приморского лесничества Максим Белоус Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Для того, чтобы обеспечить надежность и хорошую работу теплоснабжения и водоснабжения, требуется замена больших участков трубопроводов, латания труб будет недостаточно. На масштабную перекладку средств нет ни в муниципальном, ни даже в краевом бюджете. На такой капитальный ремонт требуется как минимум 15 млрд рублей. Кроме того, нужно будет перекрыть большинство дорог в городе, а это невозможно. При таких обстоятельствах проблему решают поэтапно. Так, в следующем году во Владивостоке продолжится замена сетей - уже подготовлена инвестпрограмма, по которой масштабные работы начнутся на улице 50 лет ВЛКСМ. В каком районе еще проведут модернизацию сетей, станет ясно в ближайшее время. Всего такая работа предусматривает около 800 миллионов рублей.

Отметим, в Приморье реализуется государственная программа края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

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