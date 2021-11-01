Главный ресторан Владивостока ухудшил позиции в рейтинге лучших заведений страны

Популярное заведение столицы Приморья опустилось с 14 строчки рейтинга на 25 Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Владивостокский паназиатский ресторан Zuma вновь попал в топ лучших заведений страны по версии Всероссийской премии WHERETOEAT RUSSIA. Только вот в этом году популярное заведение столицы Приморья опустилось с 14 строчки рейтинга на 25. Но при этом он остается лучшим рестораном России за Уралом.

Премии и признания давно сделали Zuma культовым местом. По итогам 2014 года известный телеревизорро страны Елена Летучая признала заведение лучшим рестораном года, отметив чистоту, гостеприимство и качество еды. А в 2017 году глянцевый журнал GQ присудил Zuma победу в номинации «Лучший региональный ресторан».

Паназиатский ресторан Zuma основал владивостокский ресторатор Илья Сухих. Еще одно его знаменитое детище во Владивостоке - грузинский ресторан «Супра». И он тоже есть в рейтинге от WHERETOEAT RUSSIA - на 74 позиции. Среди заведений Дальнего Востока он - второй!

Всего в топе 843 места, и среди них можно найти 12 владивостокских заведений. Лучшими из лучших заведений во Владивостоке признаны также: Цех, Gusto Gastrobar, Argentum, Миллионка, Chinoaru, Моloko and Med, Дело в мясе, Tokyo more и Novik country club. А замыкает список знаменитое кафе «Штурвал» на Русском острове, которое еще недавно власти и вовсе хотели выселить с якобы незаконно занятого берега бухты Рында.

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