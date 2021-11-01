За нерадивую мать, оставившую ребенка в авто на железнодорожных путях В Приморье, взялись следственный комитет и прокуратура

В подробностях происшествия сейчас разбираются специалисты. Фото: Олег ЗОЛОТО

Дальневосточная транспортная прокуратура, следственный комитет и полиция Приморья разбираются с жительницей села Борисовка, которая оставила ребенка в опасности. Женщина приехала в Уссурийск, припарковала авто недалеко от китайского рынка и побежала по своим делам. Вот только в машине, задняя часть которой оказалась на железнодорожных путях, осталась 12-летняя девочка. Неудачная парковка могла закончиться трагедией – Nissan преградил дорогу движущемуся локомотиву. К счастью, машинист успел затормозить, да и очевидцы подоспели на помощь к испуганной школьнице.

История развернулась в выходные на улице Льва Толстого в Уссурийске. На видео попал момент, как неравнодушные горожане откатывают машину с ребенком подальше от рельсов. Кадры быстро облетели сеть и попали в СМИ, естественно, что подобное ЧП вызвало общественный резонанс и порицание, а также не осталось без внимания ответственных инстанций.

– По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), – прокомментировал официальный представитель краевого СК.

Отдельную проверку организовала и Дальневосточная транспортная прокуратура. В ведомстве отметили, что меры реагирования будут приняты по итогам разбирательства.

Довольно быстро горе-водителя, которая беспечно оставила не только машину, но и ребенка, удалось найти полицейским. Наряду дорожно-патрульной службы женщина заявила, что покинула авто из-за возникших неотложных дел.

– В отношении нарушительницы сотрудники Госавтоинспекции составили протокол об административном правонарушении за остановку автомобиля на железнодорожном переезде (ч.1 ст. 12.10 КоАП РФ). Материалы направлены в административную комиссию для принятия решения. Женщине может быть назначено наказание в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей, либо лишения права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев, – рассказала корреспонденту «КП-Владивосток» руководитель пресс-службы УМВД края Ирина Сырова.

Вот так один необдуманный поступок обернулся целой чередой проблем с законом для 44-летней жительницы Приморья. Стоит отметить, что в крае уже неоднократно происходили ДТП на железнодорожных переездах. Не обошлось и без смертельных случаев. Радует, что в этот раз все закончилось относительно благополучно.

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