Стало известно, кто и зачем снимает на видео машины на дорогах Владивостока

Съемки ведутся с помощью специального приложения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В социальных сетях жители Владивостока уже несколько дней бурно обсуждают в местных пабликах подозрительных дорожных операторов. Неизвестные молодые люди без опознавательных знаков в разных районах города, обычно из окна автомобиля, снимают подолгу на телефон дорожный трафик. И таких операторов видят все чаще.

С одним из таких загадочных людей попыталась поговорить жительница города, но ей ничего не рассказали, вместо ответа на вопрос «зачем?» она получила только улыбку. Звучали разные версии, в том числе, что эта съемка для ГИБДД, но в ведомстве ее не подтвердили. Зато корреспондентам «КП-Владивосток» удалось приоткрыть завесу тайны и поговорить с таинственными операторами.

Все опасения приморцев оказались напрасными, никто не собирается распространять или как-то использовать их личные данные. Все куда проще: крупная российская IT-компания заказала исследование трафика на дорогах. Это нужно для улучшения работы некоторых сервисов этой компании. Исполнитель нанял команду молодых людей, которые и ведут съемку. Причем, исследование ведется уже достаточно давно, несколько недель.

Называть заказчика «операторы» не могут по договору. Но утверждают, что съемки ведутся с помощью специального приложения, поэтому все, что записал оператор не может быть использовано в его личных целях.

Кстати, сами участники исследования признаются, что уже устали от вопросов и претензий. Особенно после того, как лица некоторых из них опубликовали в соцсетях.

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