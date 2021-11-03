Восточный Порт» перевалил рекордные 2,947 миллионов тонн грузов

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Восточный Порт».

Крупнейшая на Дальнем Востоке России стивидорная компания АО «Восточный Порт» установила собственный рекорд по объемам месячной отгрузки за всю историю работы предприятия. В октябре 2021 года «восточники» погрузили на суда 2 947 214, 813 тонн грузов общей номенклатуры – 2 831 335 тонн угля, 87,659 т металлопродукции, 22,904 тонн щебня и 5 315,983 тонн контейнеризированных грузов (1217 TEU). При этом, за сутки 21 октября 2021 года Портом был установлен максимальный рекорд по выгрузке вагонов в зимний период, который составил 1478 единиц подвижного состава.

Рекордных показателей погрузки портовикам удалось добиться благодаря максимально эффективному использованию возможностей высокотехнологичного специализированного оборудования, которое применяется в АО «Восточный Порт», а также слаженной работе всех подразделений и сотрудников стивидорного предприятия. Только по итогам минувшего месяца с 51-го причала Третьей очереди специализированного угольного комплекса было отгружено свыше 1 млн тонн премиальной угольной продукции – небывалый показатель с момента введения в эксплуатацию в 2019 году сверхсовременной производственной площадки.

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Восточный Порт».

Вместе с тем, стоит отметить, что в 2020 году АО «Восточный Порт» запустило процесс глубокой модернизации и трансформации универсального терминала производственно-перегрузочного комплекса (ППК1) в мультимодальный экспортно-импортный хаб. В настоящий период здесь задействовано два причала, текущая мощность составляет 29 тыс. TEU в год. В 2022 году в рамках второго этапа будет выделено три причала, с учетом модернизации и покупки новой техники мощность комплекса достигнет 87,6 тыс. TEU. Третий этап, который предполагает полномасштабное использование всех четырех причалов, увеличит мощность до 116,8 тыс. TEU. На железнодорожных путях ППК1 уже формируются контейнерные поезда. Инвестиции в инфраструктуру на втором этапе составят 463 млн рублей, на третьем – 346 млн рублей.

– Сегодня мы активно ведем работу по диверсификации бизнеса в сторону контейнеризации, планируем привлечение всех грузов, в том числе, контейнерных – в «Восточный Порт». Для страны важны все грузы, – подчеркивает директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская.

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Восточный Порт».

СПРАВКА

АО «Восточный Порт» (мкр. посёлок Врангель, Приморский край) — крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля.

Стивидорное предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот терминала в 2020 году составил 26,85 млн тонн угольной продукции.

АО «Восточный Порт» на всех этапах перегрузки угля на морской транспорт применяет комплекс наилучших доступных технологий, минимизирующих воздействие производственной деятельности на окружающую среду. В частности, это закрытые вагоноопрокидыватели, крытые конвейерные линии, пересыпные станции с системами аспирации, а также судопогрузочные машины, оснащенные локальной и всесезонной системой орошения угольного потока, обеспечивающие герметичную погрузку угля в трюмы судов.

Экологическая безопасность предприятия также обеспечивается аспирационными системами, системами сухого тумана и орошения угольных штабелей водяными пушками и снегогенераторами. По периметру терминала установлены 20-метровые металлические ветрозащитные экраны общей длиной 3 километра. Сегодня это самые масштабные защитные сооружения на Дальнем Востоке.

АО «Восточный Порт» - первый угольный терминал Дальнего Востока, сертифицированный в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

В начале сентября 2019 года введена в эксплуатацию Третья очередь специализированного угольного комплекса, которая увеличит объем перевалки до 50-55 млн тонн в год. Крупнейший частный инвестиционный портовый проект стоимостью более 40 млрд руб. реализован без привлечения государственного финансирования. Третья очередь – это более 600 вновь созданных высококвалифицированных рабочих мест и порядка 25 млрд руб. налоговых отчислений в бюджет до 2026 года.

С целью содействия реализации актуальных проектов, направленных на социальное развитие микрорайона Врангель, в АО «Восточный Порт» учрежден Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт». Фонд – площадка для прямого, открытого диалога с жителями Врангеля, эффективный механизм поддержки социальной работы. В настоящее время в рамках Фонда определены 12 программ: «Ветераны», «Волонтёры», «Дети», «Духовное развитие», «Здоровье», «Историческое наследие», «Команда Восточного», «Комфортная среда», «Культура», «Образование», «Социальная поддержка», «Спорт».