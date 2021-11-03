Большинство праздничных мероприятий в честь Дня народного единства отменили во Владивостоке

Праздник во Владивостоке пройдет в усеченным формате. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этом году День народного единства выпал на период нерабочей недели, которую ввели по всей стране из-за неблагоприятной эпидобстановки. Стало известно, какие мероприятия, посвященные празднику, пройдут в Приморье и в каком формате.

На 4 ноября в Приморье отменили проведение торжественных митингов. Самым крупным событием для края в период нерабочей недели станет международная просветительская акция «Большой этнографический диктант».

В пресс-службе правительства Приморья корреспонденту «КП-Владивосток» сообщили, что диктант представляет собой онлайн-тест, который состоит из 30 вопросов: 20 вопросов – общефедеральная часть диктанта, 10 вопросов – уникальная часть для каждого субъекта страны. Пройдет он с 3 по 7 ноября более чем в 30 населенных пунктах Приморья. Во Владивостоке онлайн-тестирование должно было проходить в течение всего дня 4 ноября в мультимедийном парке «Россия – моя история». Но из-за ковидных ограничений сократили размер групп до 5 человек в аудитории и разделили время написания на 3 и 4 ноября.

Также из-за антиковидных мер отменили митинг-концерт, который должен был пройти во Владивостоке у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота», поэтому главной площадкой 4 ноября станет парк Минного города. Здесь запланирован Военно-патриотический фестиваль (0+), который начнется в 11:00. В программе праздника – экспозиция снаряжения и вооружения времен Великой Отечественной войны, викторины и спортивные эстафеты. Кстати, многие жители города в среду вечером слышали продолжительные автоматные очереди, это как раз была репетиция историко-театрализованная постановки одного из эпизодов боевых событий.

Важно отметить, что принять участие в мероприятии смогут далеко не все. На площадку планируется запускать не более 45 человек. При этом, как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, необходимо показать QR-код, а для молодежи до 18 лет обязательно наличие медицинских масок.

В онлайн формате на праздник в Приморье пройдет и фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы» в национальных костюмах, сопровождаемые песнями и мелодиями народов, которые проживают на территории края. Мероприятие состоится в онлайн формате более чем в 10 населенных пунктах края и будет транслироваться в социальных сетях, поэтому любой желающий сможет присоединиться к празднику.

Напомним, День народного единства стал официальным праздником в России с 2005 года.