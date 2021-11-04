Джазовый фестиваль 2021 во Владивостоке: программа мероприятия

Фестиваль соберет любителей джаза из разных стран. Фото: Приморская краевая филармония.

Уже в эту пятницу, 5 ноября во Владивостоке стартует XVIII Международный джазовый фестиваль. До 14 ноября поклонники джаза смогут наслаждаться яркими выступлениями приморских, российских и мировых музыкантов. Все мероприятия пройдут в Приморской краевой филармонии.

Традиционно, участники фестиваля – звезды мирового масштаба из разных стран, а также представители дальневосточного джаза, которые приезжают сюда не только показать свое мастерство, но и увидеться и пообщаться с коллегами. Помимо концертов, в рамках фестиваля проходят пресс-конференции, мастер-классы, творческие встречи. В этом году из-за ухудшения эпидобстановки для посещения необходимо предъявить QR-код о вакцинации, перенесенном заболевании или справку о наличии медицинского отвода от прививок.

Фестиваль начнется 5 ноября с выступления Стивена Митчелла и Квартета Ильи Лушникова. Стивен Митчел – известный джазовый вокалист и танцор из США, автор собственных песен и интерпретаций известных стандартов джазовой музыки 30-40 годов прошлого века. Сопровождать его выступление будет известный во Владивостоке Квартет Ильи Лушникова. Илья Лушников – пианист и лауреат джазовых фестивалей и музыкальный руководитель проекта «Джазовый мост» Россия – США в Портленде, штат Орегон.

Продолжительность программы - 2 часа.

Цена билетов – 1000, 1500, 1700, 2000, 2500 рублей.

Начало в 19:00.

6 ноября на сцене Приморской краевой филармонии выступит симфоджазовый проект «Symphonic Tales» французского квартета Сами Тьебо. Выступать квартет будет в сопровождении Тихоокеанского симфонического оркестра. Коллективы из Франции никогда не делили сцену с приморскими оркестрами, поэтому для них это первый опыт.

Продолжительность программы - 2 часа.

Цена билетов – 1000, 1500, 1700, 2000, 2500 рублей.

Начало в 19:00.

7 ноября – состоится день Приморского джаза, в который выступят «Strelki Chesnoka» и «Jazz Acoustic Project».

Продолжительность программы - 2 часа.

Цена билетов – 400, 600, 800 рублей.

Начало в 19:00.

Квартет Олега Бутмана выступит в Большом зале Приморской филармонии 11 ноября. Олег и Наталья Бутман не первый раз участвуют в фестивале и за 14 лет создали огромное количество проектов, которые радуют фанатов. На XVIII Международном джазовом фестивале они выступят с новой программой «Джазовые портреты Битлз».

Продолжительность программы - 2 часа.

Цена билетов – 2000, 2500, 3000, 3200, 3500 рублей.

Начало в 19:00.

День приморского джаза вновь состоится 12 ноября. На сцене выступит духовой оркестр Уссурийского суворовского военного училища Минобороны России и Viadovski Electric Band.

Продолжительность программы - 2 часа.

Цена билетов – 400-800 рублей.

Начало в 19:00.

13 ноября выступит российский певец конголезского происхождения, участник шоу «Х-фактор. Главная сцена», финалист шоу «Голос 8 сезон» Арсен Мукенди. Сопровождать его выступление будет эстрадный оркестр Приморской филармонии, дирижером которой является Дмитрий Бутенко.

Продолжительность программы - 1 час 30 мин.

Цена билетов - 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 рублей.

Начало в 19:00.

Закроют фестиваль 14 ноября Денис Мажуков и Даниил Крамер. Денис Мажуков – российский король рок – н – ролла и единственный представитель России, записавший альбом на студии Sun Records в Мемфисе, которая является местом рождения рок – н –ролла. Даниил Крамер – один из главных популяризаторов джаза в России, обладатель звания народного артиста России, почетный член Сиднейского профессионального джаз-клуба, член Джаз-клуба города Хаппаранда (Швеция), лауреат европейской премии им. Густава Малера.

Продолжительность программы - 2 часа.

Цена билетов – 2000, 2500, 3000, 3200, 3500 рублей.

Начало в 19:00.

Стоит отметить, что в фестивале обязательно принимают участие приморские музыканты. Для них с 2014 года в программу мероприятий введена специальная номинация «Приз зрительских симпатий». Так молодым талантам предоставляется уникальная возможность быть открытыми в мире джаза.