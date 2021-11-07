Тайны следствия: историю приморского маньяка в танковом шлеме впервые рассказали в СМИ

О громком уголовном деле приморского маньяка Штибера рассказали в передаче «Следствие вели…» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Серийные маньяки и нераскрытые преступления до сих пор остаются будоражащей умы темой. О них пишут статьи, снимают документальные фильмы и передачи, поэтому их фамилии и леденящие кровь подробности преступлений у многих на слуху. Но бывают такие маньяки, о которых не знает практически никто. Анатолий Штибер – преподаватель, отец двоих детей, а также насильник и убийца – как раз из таких.

Вряд ли вы найдете в Интернете упоминание об этом деле. Поиск по этой фамилии не выдаст ничего конкретного. Но в полиции Приморья подтверждают: да, история реальная, произошла на рубеже 70-х и 80-х годов на берегу озера Ханка. А в раскрытии этого резонансного дела принимали участие ветераны органов внутренних дел Приморского края.

Преступник действовал всегда по одной схеме: подъезжал к девушке на мотоцикле с коляской ИЖ-56, пережимал сонную артерию, что давало ему возможность безнаказанно надругаться над жертвой в бессознательном состоянии. Все выжившие давали одинаковый портрет нападавшего. Но даже при наличии точного словесного и рисованного портрета, преступника не удавалось поймать в течение нескольких лет. О громком уголовном деле приморского маньяка Штибера в передаче «Следствие вели…» на канале НТВ рассказал легендарный майор Томин - заслуженный артист России Леонид Каневский.

Мотоцикл и танковый шлем

В 1978 в Камень-Рыболове году семью Берестяных настигла трагедия. Их 14-летняя дочь Татьяна не вернулась после тренировки, которая давно закончилась. Отец отправился на поиски и в кустах рядом со школой обнаружил тело Тани. На место прибыла милиция и местный врач. Первая мысль была - девочке стало плохо после тренировки, но действительность оказалась страшнее: Таню изнасиловали и задушили. Отца школьницы увезли с сердечным приступом.

Один из подозреваемых – парень школьницы Александр Белов. Ранее молодой человек обвинялся в изнасиловании. Но к моменту гибели Татьяны он находился под стражей в медучреждении. В больнице он оказался после того, как при побеге попал в капкан во дворе незнакомой бабушки. Именно она позвонила в милицию и сообщила, что на ее участке кто-то воет. Других подозреваемых, как и улик, у следователей не было.

Еще один громкий случай произошел в селе в том же году. Злоумышленник поджидал жертву на безлюдной тропинке возле школы, вцепился в нее сзади и изнасиловал. Молодая учительница очнулась в кустах и по задранной одежде все поняла. Преступник уже уходил, женщина не видела его лица, но слышала звук мотоцикла, о чем рассказала милиции. По ее словам, это был мужчина среднего спортивного телосложения.

Сыщики начали собирать информацию о похожих случаях и выяснили, что пострадавших было около 30. Женщины запомнили некоторые приметы нападавшего: невысокий рост, мотоцикл и танковый шлем. Стало ясно, что в селе орудует серийный маньяк. Одна из пострадавших прокусила преступнику палец. По этой примете пытались найти мужчину, но безрезультатно.

Дружил с милицией, гостил у прокурора

В 1981 году дело двинулось с мертвой точки. В Камень-Рыболове проходили соревнования команд из разных районов Приморья. Стали предполагать, что преступник - один из приезжих спортсменов. Проверка биографии людей не дала никаких результатов, но один спортсмен заявил, что знает личность «охотника на женщин». По его словам, это местный учитель физкультуры Анатолий Владимирович Штибер, который в армии привлекался к уголовной ответственности за изнасилование.

Следователи изучили биографию Анатолия Владимировича и засомневались. Штибер был на хорошем счету у правоохранительных органов, тренировал местных милиционеров, участвовал с ними в соревнованиях по волейболу и футболу, вместе с женой ходил в гости к прокурору. Из-за тесной дружбы с милицией мужчина был в курсе деталей преступления.

Несмотря на сомнения, было принято решение обыскать дом учителя физкультуры. Во дворе находился мотоцикл ИЖ-56 и танковый шлем, о которых рассказывали пострадавшие. Но это еще ничего не доказывало. Позже следователи обнаружили чемоданчик с женскими вещами, которые были взяты с мест преступления. Среди «трофеев» нашли тетрадь Тани Берестяной. Сомнений больше не было – Анатолий Владимирович и есть тот маньяк, которого так долго искала милиция.

Почему же пострадавшие ничего не рассказывали и не писали заявления? Они боялись негативного отношения других людей и мести преступника. Однажды Анатолий пришел в больницу лечить палец и там он встретил одну из своих жертв. Женщина узнала мужчину и поняла, что именно она ранила его. Она могла бы привлечь внимание, но испугалась, что потом ее убьют.

С 1976 по 1982 годы Анатолий Штибер совершил 70 изнасилований и 2 убийства, в которых сам и признался. Но судили его за 30 нападений. Этого хватило, чтобы приговорить Штибера к расстрелу.

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