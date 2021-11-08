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Владивосток8 ноября 2021 9:56

«Отправили домой пить сиропы»: жительница Фокино рассказала, как ее маленькую дочку лечили от пневмонии

Врачи до последнего говорили, что никакой болезни нет. Вопросом уже заинтересовалась детский омбудсмен
Анастасия АЛЯМКИНА
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Саша отдыхает после приема лекарств. Фото: предоставлено мамой девочки

Саша отдыхает после приема лекарств. Фото: предоставлено мамой девочки

Жительница Фокино по имени Анна рассказала в соцсетях о том, с какими трудностями столкнулась в местной больнице, когда заболел ее ребенок. Почти месяц дочку Анны мучил кашель, а потом наступило ухудшение. Врачи, по словам мамы, все это время не могли оказать должную помощь и выписывали лекарства, которые не помогали. В итоге маму с малышкой госпитализировали во Владивосток с пневмонией.

Первые признаки болезни стали проявляться примерно 28 сентября. У Саши появился кашель, и Анна обратилась к участковому педиатру. Девочке назначили антибиотики: первый не помог, а вот после второго ребенок пошел на поправку. Спустя 2 недели врач послушала малышку и сказала, что она здорова. Но после двух дней в детском саду кашель вернулся. Анна с дочкой пришла на прием к заведующей, и та, послушав ребенка, не обнаружила каких-либо нарушений в легких. Девочке выписали спрей для горла и сироп от кашля, но болезнь не хотела отпускать маленькую Сашу.

С этого момента лечение ребенка для Анны превратилось в настоящий кошмар. В больнице ей приходилось несколько часов ждать своей очереди на прием, врачи, по ее словам, позволяли себе грубые высказывания, а из лекарств вновь назначали спреи. На очередном приеме у участкового педиатра врач сказала, что легкие Саши чисты, и выписала лекарства для подъема иммунитета и сиропы. Среди препаратов был полиоксидоний, которого не оказалось ни в одной аптеке.

Детская больница во Владивостоке, куда привезли Сашу на лечение. Фото: предоставлено мамой девочки

Детская больница во Владивостоке, куда привезли Сашу на лечение. Фото: предоставлено мамой девочки

Критичной ситуация стала 30 октября. Ночью у девочки температура поднялась до 39,5 градусов. Температуру удалось сбить, но девочку все-равно мучил сильный кашель, хрипы, тяжелое дыхание. К утру температура поднялась до 38.

- Когда ситуация стала выходить из-под контроля, по рекомендации местной скорой помощи, мы поехали к дежурному педиатру. Сами. Никто за ребенком с высокой температурой не приехал, - рассказывает Анна.

Доставили девочку в ужасном состоянии: вялость, тяжелое дыхание и краснота по всему телу. У девочки вновь взяли кровь и сделали снимок.

- Кровь - плохая. На рентгене, по словам дежурного врача, зарождающаяся вот-вот пневмония. На вопрос, как лечить, ответили - продолжайте пить сиропы, - делится мама Саши.

Анна узнала у педиатра про антибиотики, но он заявил, что не может ничего назначить без описания снимка, и с этими словами отпустил семью домой. Позже доктор рассказал бабушке Анны, что он предлагал родителям полечить ребенка антибиотиками, а они, дескать, сами отказались.

Когда описание снимка было готово, семью направили во Владивосток, чтобы сделать КТ. Анна с мужем хотели самостоятельно отвезти ребенка, но им сказали, что без скорой их не примут. Машину скорой помощи они прождали минут 30-40. Папа Саши поехал с ней, а Анна следовала за ними на своем автомобиле.

Анна следует на автомобиле за скорой помощью. Фото:предоставлено мамой девочки

Анна следует на автомобиле за скорой помощью. Фото:предоставлено мамой девочки

Привезли ребенка в краевую детскую клиническую больницу № 2, где семью встретили дежурный врач и медбрат.

- Когда мы приехали во Владивосток, и я спросила про диагноз, дежурный врач ответила: «Так у вас ведь в заключении написано, что пневмония. И на снимке тоже все видно». Как так получилось, что в Фокино нам сказали, что у Саши все нормально, и отправили домой? Где гарантии, что за эти сутки не случилась бы непоправимая беда? - спрашивает Анна.

Маму и врача удивило, что в документах скорой помощи стоит пометка о том, что медицинские сотрудники сделали девочке укол. По словам Анны, в машине скорой помощи девочке дали выпить жаропонижающий препарат, никаких уколов ей не ставили.

Больница во Владивостоке, где сейчас лечится Саша. Фото:предоставлено мамой девочки

Больница во Владивостоке, где сейчас лечится Саша. Фото:предоставлено мамой девочки

Маму с дочкой тут же разместили в палате, вкололи антибиотик и дали жаропонижающее. Спустя неделю во Владивостоке девочка пошла на поправку. Ей дают все необходимые лекарства. Анна отмечает, что врачи здесь, в отличие от Фокино, отличные и хорошо обращаются с ее ребенком.

- Саша за неделю выслушала больше комплиментов, чем я за всю жизнь, - с юмором пишет мама девочки.

В комментариях под рассказом Анны люди желают Саше скорейшего выздоровления и делятся своими похожими историями.

- Моего трехмесячного ребенка лечили аквалором и после трех вызовов скорой не хотели госпитализировать. Хрипы слышны были и без стетоскопа. Ребенок давился мокротой, синел и хрипел от кашля. Мы без медицинского образования понимали, что с ним происходит. А врач успокаивал, говорил, что у меня послеродовая депрессия и я все накручиваю. Как итог, у ребенка пневмония, - рассказывает другая жительница Фокино.

Рассказывают люди и о работе самого персонала больницы в Фокино.

- Заведующая кричит на весь коридор, мол, пишите, куда хотите, и плевать, что ребенок всю ночь с температурой под 40. Врачи на дом не выезжают, а главный врач всех защищает. У всех на жалобы приходят отписки, направление на анализы нужно просить самостоятельно, а заведующая какая-то нервная. К ней даже подростки боятся идти на прием. И выбора нет: либо терпи такое отношение к себе, либо записывайся на прием к другому педиатру. И повезет, если другой врач будет в хорошем настроении с утра, - комментируют недовольные жители.

На ситуацию обратила внимание детский омбудсмен Ольга Романова и пообещала, что уполномоченный аппарат проверит работу медицинского персонала больницы в Фокино. Как объяснили в региональном минздраве, сложность в том, что больница в ЗАТО Фокино не относится к министерству здравоохранения Приморья, соответственно, повлиять на ситуацию чиновники края не могут.

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