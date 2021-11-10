Торговые центры Владивостока после введения QR-кодов: что-то слышали, но пока только маски

Круг мест, в которых требуется QR-код, значительно расширился Фото: Алексей БУЛАТОВ

Борьба с пандемией продолжается, а, как известно, на войне все средства хороши. Не успели приморцы привыкнуть к QR-кодам для посещения ресторанов и кинотеатров, как наступило очередное ужесточение противоковидных мер. Теперь код нужно будет показывать еще и в гостиницах, парикмахерских, саунах, салонах красоты, спа-центрах и главное - магазинах непродовольственных товаров. Официально изменения ввели с 9 ноября, но корреспондент «КП-Владивосток» прошелся на следующий день по торговым центрам города, чтобы узнать, вступили ли в силу нововведения де-факто.

Первым пунктом «проверки» был ТЦ «Clever House», охранники просят надеть посетителей маски, но о наличии QR-кодов не спрашивают. В магазинах одежды и бутиках с аксессуарами пока что код показывать тоже не просят. О нововведениях продавцы слышали, но не читали, говорят, что ждут конкретных инструкций от начальства, которые пока не поступали. Оборудования для проверки кодов у них пока нет.

Проходим через цветочный пассаж, все продавцы в масках, но никаких намеков на проверку кодов. Продавцы пожимают плечами. С одной стороны, это действительно место, где продают непродовольственные товары - цветы, детские игрушки, фрукты и косметику. С другой - удобный пешеходный переход. Нужно ли тут требовать предъявлять QR-коды, они сказать не могут, сами не знают.

На выходе из цветочного коридора замечаем «Зеленые кирпичики», здесь покупателей не спрашивают о заветной черно-белой картинке. Но продавцы признаются, что сами понимают - времена сейчас тяжелые и все боятся за свое здоровье.

- Я слышала о нововведениях, но нам пока не приходил приказ о том, чтобы спрашивать у покупателей про QR-коды. Может быть, люди захотят, чтобы и продавцы показывали код. Времена такие, все переживают. Поэтому, пока есть возможность, надо устроить себе шоппинг, но мы просим, чтобы люди были в масках, - поделилась продавец из бутика «Зеленых кирпичиков».

В «ZARA» охранники вежливо просят соблюдать масочный режим, на кассе QR-коды не требуют, но, как сказал консультант магазина, это временно и, возможно, уже через несколько часов все изменится, так как приказ уже пришел.

- Хорошо, что вы спросили, сейчас можете совершить покупку без QR-кода, но что будет через пару часов, я вам не подскажу. Разбираемся, - рассказал консультант «ZARA».

В «Малом Гуме» за масочным режимом смотрят очень внимательно, продавцы магазинов говорят, что готовятся к нововведениям, но сегодня QR-коды у покупателей еще не спрашивают, ждут приказа от начальства.

Напомним, что некоторые приморцы высказываются против QR-кодов, выходят на митинги и записывают обращения к президенту. Но все-таки благодаря ограничениям многие проявили сознательность и отправились вакцинироваться. В результате, даже министр здравоохранения РФ накануне похвалил Приморский край за высокие темпы вакцинации. Приморцы прививаются сейчас охотней всех в России, правда это привело к большим очередям за прививками.

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