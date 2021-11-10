Код оранжевый: Карымский вулкан в очередной раз выбросил столб пепла, на этот раз на высоту до 4 километров

Карымский вулкан. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Действующий вулкан Карымский, который находится в пределах Восточного хребта на Камчатке, примерно в 14 раз с 20 октября выбросил столб пепла. Новый случай произошел днем 10 ноября, столб взвился на высоту до 4 километров при высоте исполина 1469 метров. Об этом говорится на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Пепловый шлейф распространился на расстояние 40 километров, а днем ранее, 9 ноября, на 190 километров в сторону Тихого океана.

Как отметили в пресс-службе камчатского МЧС, туристических групп на вулкане нет.

Стоит добавить, что по данным группы реагирования, Карымская сопка сейчас имеет оранжевый цвет на сайте. Это означает, что вулкан демонстрирует повышенное беспокойство с большой вероятностью извержения.

Спасатели же в свою очередь рекомендуют жителям и гостям Камчатки соблюдать меры безопасности, так как рядом с исполином может быть слишком большая концентрация газа при парогазовых выбросах. При приближении к вулкану есть вероятность попасть в пеплопад, что может привести к аллергическим реакциям, попаданию пепла в машины и их поломке.

В случае угрозы жизни нужно позвонить на номер службы спасения: 01 со стационарных телефонов, 101 – с мобильных или же 112 – это единый номер вызова всех экстренных служб.

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