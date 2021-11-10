Прошлись вслед за людьми: дикие медведи разгуливают во Владивостоке

Не прошло и пяти минут, как после жителей по дороге прошлись дикие звери. Фото: nadega.inform

Дикие животные готовятся к наступлению холодов – многие мигрируют. Плотно готовятся к сезону медведи в поисках места для долгого ночлега. Двое таких косолапых прошлись прямо вслед за людьми в пригороде Владивостока – в районе санатория Сахарный Ключ.

Видеозапись с камер наружного наблюдения у многих спирает дыхание. В опубликованном в соцсетях видео жильцы заходят за калитку и запирают двери – вслед за ними, как ни в чем бывало, идут и дикие медведи. В цивилизацию мишки, похоже, пришли с северо-восточных территорий края – там расположен лесной массив. Дальнейшая судьба животных неизвестна.

В комментариях приморцы не удержались от дискуссий:

- Есть им хочется. Пожары и охотники лишили их еды! – подчеркнул один из жителей.

Необычное поведение медведей в Приморье фиксируют не в первый раз этой осенью. Не так давно банда медведей «оккупировала» автолюбителей под Дальнегорском на севере Приморья. Штук 6-8 косолапых мирно прогуливались по проезжей части, не смущаясь ни фар, ни тяжеловесных машин. Медведи скрылись только тогда, когда поняли, что ловить на трассе нечего.

Разумеется, над ситуациями не посмеешься: медведи перед зимой мигрируют в поисках пищи. Это значит, что еды действительно не хватает в лесных массивах. Стоит отметить, медведи могут быть агрессивнее чем обычно в осенний сезон – не так давно один косолапый чуть не убил человека в селе вблизи Артема. Впрочем, медведи – не единственные животные, которых снимают люди около населенных пунктов. Например, местной знаменитостью стал «клубничный» тигр, не раз гуляющий возле огородов и садов.

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