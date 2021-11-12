У самого загадочного маяка Владивостока строят часовню

Скоро на Патрокле появится новая православная часовня. Фото: patrokl.info

Скоро во Владивостоке появится новая православная часовня. Но посетить ее смогут не все, так как находится она на полуострове Басаргина, а это режимная территория министерства обороны. Так что местом для массового паломничества верующих граждан она не станет, ведь пускать туда будут исключительно в пропускном режиме. Подробности рассказал сайт "Патрокл инфо".

Скоро на Патрокле появится новая православная часовня. Фото: patrokl.info

Начальник маяка, Алексей Степков проявил инициативу по установке духовного ориентира. Почему ориентира? Так ведь рядом находится маяк, что помогает найти путь морякам, а по словам иерея Даниила, руководителя отдела по взаимодействию с вооруженными силами епархии, теперь рядом с ориентиром мирским, расположенным в морских вратах Владивостока, будет ориентир духовный.

Инициатива установки часовни принадлежит Алексею Степкову - начальнику маяка. Фото: patrokl.info

- Суда, что входят в нашу акваторию, видят маяк, который ведет их к земным координатам и видят маяк Христов - крест и будущую часовню, это путеводитель уже в духовный мир, - рассказал Даниил.

Побывать у новой часовни можно будет исключительно в пропускном режиме. Фото: patrokl.info

Осталось выбрать святого чьим именем осветят часовню. При хороших погодных условиях ее установят до конца этого года.

При хороших погодных условиях часовню установят до конца этого года. Фото: patrokl.info

Осталось выбрать святого чьим именем осветят часовню.Фото: patrokl.info

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