Почти десять лет фотография ждала, чтобы прославить приморского фотографа

«Зимний страж маяк Басаргина». Фото: Иван БОРОВКОВ

Житель Приморья отличился во Всероссийском фотоконкурсе «Маяки России». Он снял знаменитый и недоступный маяк Басаргина, и этот кадр помог ему завоевать первое место в номинации «Святыня морей». Еще три почетных места достались фотографом, снявших два других известных маяка края.

– Фотография была сделана в 2012 году. Это был необычно холодный год, когда почти вся акватория Уссурийского залива промерзла. К примеру, люди на велосипедах катались до Русского острова, и дальше, на другие острова. Мне этот погодный фактор позволил прогуляться до маяка Басаргина, и сделать этот кадр. С тех пор каждый год хотел повторить съемку, но пока, к сожалению, такого льда не удалось застать, – рассказал «КП – Владивосток» победитель конкурса и автор снимка «Зимний страж маяк Басаргина» Иван Боровков.

Кстати говоря, стоит отметить, что Басаргина входит в список маяков, за посещение которых в нашем крае дают отличительный знак. Это что-то вроде «Снежного барса» в мире гор.

А еще хочется отметить, что мы уже знакомы со снимками Ивана Боровкова. Ему неоднократно удавалось снять крайне редких птиц – японских журавлей, численность которых доходит всего до двух тысяч.

Четвертое место досталось еще одному фотографу из Приморья – Виталию Беркову, который снял маяк, расположенный на севере края, – Балюзек. Он назвал снимок «На краю». Эту же постройку поймал в объектив и гость края Зиларис Шангареев, благодаря «По пути к маяку» он занял третье место. Пятое место за снимок «Зеркальный» с маяком Поворотным, который как раз таки самый северный в нашем регионе, досталось еще одному туристу Приморья Алексею Старовойтову.

Фотоконкурс «Маяки России – 2020» организовывают уже не первый год Минобороны России и Русское географическое общество. В этот раз он проходил с 1 сентября 2020 года по 24 сентября 2021 года, а итоги подводили в Санкт-Петербурге. Конкурс нужен для того, чтобы привлечь внимание к развитию маячного дела в России и воспитанию бережного отношения к культурному и историческому наследию. И, конечно, чтобы поддержать талантливых фотографов.

Дипломы получили девять человек, победителей выбирали члены жюри под председательством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова. На суд экспертов из Русского музея, Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, Центрального военно-морского музея, Русского географического общества, компании «Фертоинг» было представлено около 500 заявок от фотохудожников от Калининграда до Владивостока и от Мурманска до Севастополя.

Еще в конкурсе участвовали больше 50 юных фотографов, один из которых, воспитанник Тульского суворовского училища Михаил Аксенов, занял призовое второе место в номинации «Смотрители маяков».

Победители открытого Всероссийского фотоконкурса «Маяки России – 2020»

Номинация «Святыня морей»

Первое место

Боровков Иван Владимирович, «Зимний страж маяк Басаргина» (маяк Басаргина)

Второе место

Щербак Анатолий Николаевич, «Маяк и ковыль» (Еникальский маяк)

Третье место

Шангареев Зиларис Сабирович, «По пути к маяку» (маяк Балюзек)

Четвертое место

Берков Виталий Олегович, «На краю» (маяк Балюзек)

Пятое место

Старовойтов Алексей Леонидович, «Зеркальный» (маяк Поворотный)

Номинация «Смотрители маяков»

Первое место

Петров Мика Игоревич, «Трофей» (маяк Бугровский)

Второе место

Аксенов Михаил Алексеевич, «Крылатая команда» (маяк Анива)

Третье место

Мельник Владимир Михайлович, «Суровый смотритель самого северного маяка в мире» (маяк Гейберга)

Номинация «Оригинальный взгляд»

Первое место

Колодяжная Альбина Асгатовна, «Маяк на Тарханкуте»

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