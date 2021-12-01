Антициклон и повышение температуры: синоптики рассказали о погоде в Приморье со 2 декабря

Со 2 декабря в Приморье начнет теплеть Фото: Олег УКЛАДОВ

Погода в Приморье начинает улучшаться. Сегодня утром циклон находился на севере восточного побережья края, а к концу дня переместится на Татарский пролив. В некоторых местах Приморья пройдет небольшой и умеренный снег, только на севере возможны сильные осадки. В континентальных районах и на побережье будет сильный ветер. Об этом сообщили синоптики портала «Примпогода».

В след за циклоном в край пришла холодная воздушная масса. Сегодня, 1 декабря, днем и ночью в Приморье холодно и ветрено. Максимальная температура -5...-7°С, ночью похолодает до -11...-14°С.

Ночью 2 декабря вихрь перейдет на Сахалин, на севере Приморья будет идти небольшой и умеренный снег. Минимальные значения температуры составят -14…-25°С, на побережье -7…-13°С.

В дневное время 2 декабря Приморье атакуют антициклоны, задует южный ветер, но обойдется без существенных осадков. Столбики термометров будут показывать -3…-11°С, на южном побережье -2...+3°С.

В первые выходные зимы погода обещает быть спокойной.

В субботу, 4 декабря, в Приморье местами пройдет снег, из-за высотной ложбины, которая днем переместится на Сахалин. После нее на край придет гребень антициклонов, осадки прекратятся.

Минимальная температура составит -16…-25°С, в горных районах до -32°С, на побережье -8…-14°С. Днем температурные значения будут колебаться от -15°С на севере до -2°С на юге. В континентальной части Приморья будет дуть умеренный ветер, на побережье сильный.

В воскресенье, 5 декабря, гребень антициклонов никуда не уйдет, осадков также не будет. Температура воздуха станет на 3 – 5 градусов выше, чем в субботу.

Во Владивостоке 4 декабря осадков не будет, но подует ветер, температура ночью составит -11…-14°С, днем -8…-12°С.

Ветер в дальневосточной столице стихнет 5 декабря, температура останется без изменений, а днем потеплеет -1...-3°С.