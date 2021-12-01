Адвокат, прождавшая 6 часов на борту во Владивостоке: летели - не болтали, а к концу завязалось

До шести часов пассажиры ждут того, чтобы их выпустили с самолета, а улетающим из Владивостока ждать нужно еще больше Фото: Михаил ФРОЛОВ

Высадки в Международном аэропорту Владивосток ждут, в среднем, по пять часов. Коллапс вызвал минувший снегопад: белый плен сковал даже аэротрассы. И хотя взлетно-посадочные полосы расчищают оперативно, время нужно на остальную территорию аэропорта. Больше всего не повезло тем, кто застрял в самолетах: так, пассажиры рейса Владивосток-Москва ждали на борту 5,5 часа. Но это то, что говорят в соцсетях. Адвокат Галина Антонец не согласна: она рассказала КП, что ожидание не стало пыткой.

- Сначала задержали на пять часов, но долетели успешно, как положено. Взлетно-посадочные трассы почищены, однако мы ждали буксировки. За окном виднелся еще самолет, тоже с Москвы. Как с ним разделались, занялись нашим рейсом, - рассказывает Галина, - Капитану повторяли, что ждут машину. Так прошло шесть часов.

При этом в разговоре она отметила: все злились, но пассажиры были навеселе. Большинство людей перезнакомились друг с другом, а когда расставались, - обнимались и плакали. Женщина подчеркнула: во всем есть плюсы.

- Люди сидели, ждали. Кто-то доставал службы аэропорта, кто-то пытался якобы вызвать скорую. В остальном же все было спокойно, многие смотрели фильмы, занимались своими делами. Сотрудники авиалиний были предельно учтивы и вежливы - все сразу приносили, постоянно извинялись за ситуацию, - рассказала Галина, - Молодые люди, видно, незнакомые, сидели вместе весь полет. Когда летели - не болтали, а к концу полета и, тем более в таком ожидании, завязалось! Ушли вместе. Я, например, познакомилась с мужчинами, они едут в Находку работать на судах.

По словам адвоката, большинство пассажиров понимало, что ничего не изменить и жаловаться бессмысленно. Но без эксцессов не обошлось:

- Две женщины стали орать и бегать по салону, чтобы привлечь внимания. Ничего не вышло, но детей они напугали, - рассказал собеседник КП.

В аэропорту все еще очень много людей - преимущественно, в зоне прилета. Это встречающие: родители, родственники, дети. Застряли в ожидании и улетающие: на 18 часов 1 декабря задержано 18 рейсов. И, несмотря на оптимизм Галины Антонец, проверкой служб аэропорта займется краевая транспортная прокуратура.

А так пассажиры коротают время - кто на полу, кто - на подоконниках. Фото: vdk_news

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