«Второй этаж в людях, которые употребляют алкоголь». Жительница Владивостока почти сутки ждала рейс на самолет

Из-за снежной бури сотни людей практически «застряли» во Владивостокском аэропорту. Фото: принтскрин видео.

Автолюбителям Владивостока пришлось несладко, когда на город обрушился снежный ураган, но не только они оценили всю силу непогоды. Из-за снежной бури сотни людей практически «застряли» во Владивостокском аэропорту. Одной из таких «счастливчиков» оказалась активист молодежной политики Владлена Дрючина, девушка рассказала корреспонденту «КП-Владивосток» какая атмосфера царила в аэропорту в первый день зимы.

Девушка должна была улететь на форум в Москву еще в 10:40, в столице уже был забронирован номер в гостинице и ждали люди. Но тут на информационном табло высветилось уведомление, что рейс перенесен на 2 декабря на час ночи.

Толпа людей, около 200 человек, отправилась к стойке регистрации, чтобы узнать, что им делать. В это время Владлена пыталась дозвониться в авиакомпанию, на самолете которой она должна была полететь в Москву, однако трубки не брали. К людям вышел человек, который представился помощником представителя авиакомпании. Мужчина пообещал, что всех накормят и пригонят автобусы, на которых можно будет доехать в гостиницу и дождаться вылета.

- Негде было сидеть, в аэропорту было огромное количество людей. Были даже те, кто ждали своего рейса со вчерашнего дня. Весь второй этаж был в людях, которые на протяжении долгого времени употребляют алкоголь, пока ждали свой самолет. Напитки и еду нам предложили только спустя пять часов. Обещанный автобус приехал, но рассчитан он был лишь на 45 человек, а нас было куда больше, первыми уехали женщины с детьми и несколько мужчин, я и подруга ушли обратно в аэропорт, - рассказала Владлена.

Второй автобус прибыл через 40 минут, в него могли сесть только 25 человек, чтобы успеть на него девушка 15 минут стояла на улице. Уехать хотелось всем, поэтому началась давка, не обошлось и без неприятных инцидентов. Те, кто переборщили с алкоголем всячески привлекали к себе внимание в переполненном автобусе, громко разговаривали, кричали и создавали не самую приятную обстановку. Всех, кому не досталось места, попросили выйти из автобуса. Осталось стоять лишь двое мужчин, которые провели ночь в аэропорту.

- В гостинице мы смогли хотя бы немножко прийти в себя. Умыли лицо, зарядили телефоны. За нами должны были приехать автобусы, чтобы отвезти нас обратно в аэропорт. К счастью, автобусов хватило на всех и мы добрались, - делится впечатлениями девушка.

Уже в аэропорту стало ясно, что вылетел перенесли на три часа ночи, в половине третьего всех наконец-то посадили в самолет, и вылет Владивосток-Москва состоялся. Сейчас девушка уже в Москве, 15 часов ожидания позади.

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