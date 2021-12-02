Летчица из Бельгии, отправившаяся в кругосветку, прибыла в аэропорт Владивосток

Shark UL ("Акула") - сверхлегкий одномоторный самолет Зары. Он специально предназначен для долгих путешествий. Фото: пресс-служба Международного аэропорта Владивосток.

Девятнадцатилетняя Зара Резерфорд, бельгийская летчица, приземлилась в Международном аэропорту Владивосток. Юная бельгийка совершает кругосветное путешествие - до этого Зара застряла на неделю на Магадане, а потом еще три недели провела на севере Хабаровского края. В столицу края она добралась 29 ноября. Наконец, 2 декабря девушку встретили и приютили в Приморье.

- В воздушную гавань Приморья прибыла 19-летняя летчица Зара Резерфорд на одномоторном сверхлегком самолете Shark UL. Встреча юной девушки, совершающей кругосветное путешествие, прошла торжественно. Приземление одноместного воздушного судна на приморской земле запечатлели на фото- и видеокамеры представители СМИ, авиационные фотографы (споттеры) и блогеры. Летчицу встречали хлебом, солью, - сообщили в пресс-службе аэропорта Владивостока.

В честь прибытия уникального гостя состоялась пресс-конференция - Зара поделилась историей своего путешествия, а сотрудников аэропорта поблагодарила за теплый прием. Коллапс авиалиний, случившийся накануне, не помешал бельгийке успешно приземлиться - сейчас ситуация в аэропорту стабильна. Стоит отметить, в Хабаровске девушку встречали представители Союза деловых женщин края.

К слову, в экс-столице ДВ Зара успела примерить на себя образ русской царевны и посмотреть город. Нашим коллегам бельгийка рассказала, что мечтала о кругосветке с детства. От происходящего девушка в восторге, вот только морозы и отдаленность от семьи ее печалят.

Заре Резерфорд всего 19 лет. Фото: пресс-служба аэропорта Хабаровска

Напомним, путешествие на "Акуле" (Shark UL, один из самых скоростных ультралегких самолетов мира) началось еще 18 августа, тогда девушка вылетела из Бельгии. Капризная дальневосточная погода вносит много своих корректировок. Заре месяц пришлось провести на Аляске и недели - на Колыме и в Аяне (север Хабаровского края).

За спиной: Атлантика, Канада, Карибские острова и восток США, Панама, Мексика, и это лишь половина маршрута. Зара Резерфорд не раз отмечала: ее пример - пример для всех девочек и женщин не бояться науки и авиации.

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