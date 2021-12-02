Приморский депутат Артем Самсонов официально признан обвиняемым по статье о педофилии

Народному избраннику грозит до 20 лет. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Депутату Законодательного собрания Приморья Артему Самсонову следователи предъявили обвинение. Теперь он официально обвиняется по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ – иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. По этой статье народному избраннику грозит до 20 лет.

Так, по версии следствия, в 2018 году Самсонов был на базе отдыха на Шаморе (улица Лазурная) и во время общения с 11-летним мальчиком начал показывать ему фаллоимитатор и рассказывать о его предназначении.

Напомним, Артема Самсонова задержали 17 ноября сотрудники СОБР, в этот же день у него дома были проведены обыски. Уже 19 ноября суд отправил депутата на два месяца в СИЗО. За две недели следователи успели провести очные ставки и опознание. Сейчас назначены судебные экспертизы, также проводятся другие следственные действия.

Расследование уголовного дела продолжается.

Справка КП

Артем Самсонов – член КПРФ с января 2009 года. Является секретарем владивостокского местного отделения партии. В 2011 году был избран депутатом Законодательного собрания Приморского края пятого созыва по одномандатному округу, став в приморском парламенте ярким оппозиционером. В 2016 году смог повторить успех и снова пройти в ЗС ПК по округу. А вот в 2021 году Самсонов сделал ставку на Госдуму, и хоть победить по Владивостокскому округу не смог, в краевой парламент все равно попал – по партийным спискам, благодаря высокому результату партии в целом по Приморью. В ЗС ПК занимает пост зампредседателя комитета по региональной политике и законности. Женат, воспитывает сына.

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