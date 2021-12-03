Созданный в Приморье новейший гражданский вертолет готов к взлету на российский рынок

Ка-62 получил официальный допуск к поставкам на российский рынок. Фото: "Вертолеты России"

У приморских авиастроителей большое событие – созданный на авиазаводе «Прогресс» (Арсеньев) новейший многоцелевой гражданский вертолет Ка-62 на днях получил от Росавиации сертификат типа, что позволит начать поставки винтокрылой машины на внутренний рынок.

Сертификат типа является государственным документом, которым подтверждается соответствие этой авиационной техники нормам летной годности на территории страны.

Напомним, что многоцелевой гражданский вертолет Ка-62 на базе военной модификации Ка-60 начали создавать в России еще в 90-е годы, однако из-за экономических проблем проект был заморожен.

Работы по разработке винтокрылой машины возобновили только во втором десятилетии нового века. Производство первых опытных образцов развернулось на авиационном заводе в приморском Арсеньеве. Первая машина поднялась в воздух в апреле 2016 года, после чего испытания продолжились.

За это время арсеньевские авиастроители создали три летных образца, которые неоднократно демонстрировались на крупнейшем российской авиасалоне МАКС, а также выставлялись на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке.

Серийное производство вертолёта Ка-62 планировалось начать в 2020 году, однако из-за пандемии сроки сдвинулись. Получение сертификата типа открывает для авиастроителей возможности для серийного производства вертолета.

Ка-62 может без дозаправки летать на расстояния до 700 км при максимальной скорости 310 км/ч.

Вертолет способен перевозить до 6,8 тонн грузов (в грузовой версии) и 15 пассажиров (в пассажирской). Ка-62 также может перевозить 2 тонны груза внутри кабины и до 2,5 тонн на внешней подвеске.

Как отметили в холдинге «Вертолеты России» (головная компания ААК «Прогресс», входит в госкорпорацию Ростех), Ка-62 спроектирован с применением последних мировых достижений авиационной промышленности, отвечает российским и международным нормам летной годности, стандартам надежности и безопасности выполнения грузовых и пассажирских перевозок.

Машина имеет одновинтовую схему с многолопастным рулевым винтом в кольцевом канале вертикального хвостового оперения. В конструкции Ка-62 обширно используются полимерные композиционные материалы (до 60% по массе), что позволило снизить расход топлива, увеличить скорость и грузоподъемность машины. Кроме того, Ка-62 оснащен современным комплексом авионики - новейшая система управления общевертолетным оборудованием позволила снизить нагрузки на экипаж, уменьшить массу машины и облегчить ее обслуживание

«Получение сертификата типа на Ка-62 - важная веха для российского вертолетостроения. На данный момент на Дальнем Востоке заложен фюзеляж первого серийного Ка-62. Со следующего года планируем начать полномасштабное серийное производство и поставки машины российским эксплуатантам. В 2022-2024 годах будем работать над расширением эксплуатационных возможностей вертолета за счет сертификации дополнительного оборудования – внешней подвески, бортовой лебедки, медицинского модуля, противообледенительной системы», - сообщили в авиационном кластере Ростеха.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», у арсеньевского авиазавода большие планы на новый вертолет. Помимо поставок на местный и российский рынки, есть перспективы создания экспортной версии Ка-62. Авиастроители убеждены, что Ка-62 может успешно применяться в санитарной авиации, спасательных операциях, экологическом мониторинге и транспортировке грузов.