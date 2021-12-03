В старейшем долгострое Владивостока снесут два подъезда

В самом старом долгострое Владивостока снесут два подъезда. Фото: правительство Приморского края

Самый старый долгострой Владивостока, многоквартирный дом по ул. Пихтовая,35, будет доводиться до сдачи без двух подъездов – блок-секции шестого и седьмого подъездов по итогам техобследования признали подлежащими сносу по причине необратимых изменений из-за долгого простоя.

Об этом на встрече с пайщиками ЖСК «88» рассказал директор Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Приморского края Александр Подольский.

Так, по результатам технического обследования в 1-5-й блок-секциях (подъездах) выявлены технические замечания, которые подлежат устранению во время проведения строительно-монтажных работ. Однако блок-секции 6-7-го подъездов подлежат сносу.

«По результатам техобследования выявлено, что шестая блок-секция находится в непригодном состоянии: бетонные конструкции очень долго стояли в открытом виде, в связи с чем подверглись необратимым изменениям. Кроме того, при строительстве использовались панели, которые уже на тот момент были б/у, что является нарушением всех строительных норм. В связи с чем принято решение о сносе панельной блок-секции», – обозначил Александр Подольский.

Также выявлено, что при строительстве седьмой блок-секции использовался кирпич низкого качества, в связи с чем несущая способность стен снижена от нормативной – загруженность составляет 91%.

«Есть большие опасения, что после сноса шестой панельной блок-секции могут произойти необратимые деформации в стенах кирпичной блок-секции 7. Поэтому из-за низкого запаса прочности эксперты настаивают на том, чтобы кирпичная блок-секция тоже была снесена», – пояснил директор Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Приморского края.

На данный момент есть два механизма помощи пайщикам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков: выплата гражданам рыночной стоимости квартиры и возведение нового дома на прежнем месте с предоставлением гражданам квартир той же квадратуры.

«Мы хотим получить обратную связь от жителей 6-7-й блок-секций, чтобы понять, какой из механизмов они выбирают. Оставить жителей в аварийных домах мы не можем, поскольку это опасно для жизни. При этом нам важно организовать помощь гражданам таким образом, чтобы они не остались на улице после сноса 6-7-й блок-секций», – подчеркнула генеральный директор Корпорации развития Приморского края Ольга Сун-жаю.

Для определения дальнейшего механизма восстановления прав граждан по 6-7-й блок-секциям специалист корпорации осмотрит квартиры, в которых проживают люди, зафиксирует сведения о произведённом ремонте в квартирах и соберет заявления о предпочтительном способе восстановления прав.

Напомним, строительство дома по улице Пихтовая, 35 началось еще в 1993 году, однако до сегодняшнего дня дом не введен в эксплуатацию. Бывшего председателя «ЖСК-88», которое занималось строительством дома, в прошлом году приговорили к семи годам лишения свободы за мошенничество.

С 2020 года над решением проблемы дома работает краевой Фонд защиты прав-граждан участников долевого строительства. Механизм предусматривает банкротство застройщика и финансирование мероприятий на 88% и 12% из федерального и регионального бюджета соответственно. Также фонд осуществляет завершение строительства проблемных объектов путем привлечения инвесторов в соответствии с краевым законом №90-КЗ.