Новогодние развлечения 2021-2022 во Владивостоке: программа мероприятий, куда сходить

Пора составить список мест, где можно отметить Новый год во Владивостоке. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Совсем скоро жители Владивостока вместе со всей Россией будут встречать Новый 2022 год. Если вы не хотите провести праздник дома и до сих пор не знаете, как развлечь себя в новогодние каникулы, то «Комсомолка» подскажет вам.

Четыре дня незабываемого путешествия

Устали от суеты и шума города, хотите полюбоваться красотой зимней природы, отправиться в приключение и познакомиться с новыми людьми? У нас есть решение! «Земля леопарда» предлагает отправиться на юго-запад Приморья и посетить место обитание дальневосточного леопарда (0+). Мероприятие продлится 4 дня и 4 ночи: с 31 декабря по 4 января.

Всего в группе 20 человек. Стоимость билета для взрослого - 23 947 рублей, для ребенка – 16 045 рублей. Сюда входят: проживание, питание, новогодняя программа, экскурсии, трансфер по программе, мастер-классы, услуги оздоровительного комплекса. Дополнительно оплачиваются авиа и ж/д билеты до Владивостока и обратно, трансфер город Владивосток – село Барабаш 1600 рублей за час, билеты в заповедник «Кедровая падь» - 200 рублей (нельготные категории граждан).

В четверг 31 декабря с 10:00 до 17:00 будет организован заезд в гостиницу «Центральная усадьба» и заселение. С 17:00 до 18:00 вас ждет легкий ужин (шведский стол) на 2 этаже. С 19:00 до 20:00 пройдет мастер-класс по изготовлению елочной игрушки, а после него для создания праздничной атмосферы будет украшение новогодней елки. Последним мероприятием станет новогодняя программа, которая начнется в 22:00.

В пятницу 1 января с 11:00 до 12:00 вам предложат отведать поздний завтрак. В 13:00 будет организован выезд в заповедник «Кедровая падь». Вы сможете гулять по территории заповедника, посетить фотоукрытие, пообедать и отдохнуть в беседке. С 18:00 до 18:30 всех вернут в гостиницу «Центральная усадьба». С 19:00 до 22:00 можно посетить оздоровительный комплекс и поужинать перед сном.

В субботу 2 января завтрак начнется в 9:00 и закончится в 10:00. С 11:00 до 11:30 вы посетите визит-центр, а с 11:30 до 17:30 начнется интерактивная семейная программа на тропе «Новогодний переполох на Земле леопарда». В рамках мероприятия вам предложат выпить чай с пирогами и принять участие в мастер-классе: «Кукла-травница» для женщин и «Декоративное панно» для мужчин. В 17:30 программа закончится и всех вернут в гостиницу, где в 18:00 начнется ужин, а в 21:00 отдых.

В воскресенье 3 января с 8:20 до 8:50 продлится завтрак, а в 9:00 будет организован выезд в село Безверхово, где пройдет исторический экскурс «Наследие семьи Янковских». С 10:00 вы сможете посетить дом-музей Янковских, дом Бриннеров, склеп, а в 11:30 вас отвезут в село Андреевка. Здесь с 14:00 до 18:00 пройдет экскурсия по оленепарку и мысу Острый. С 18:00 до 20:00 вы поедете в село Барабаш, где до 21:00 будет ужин в кафе «Павловский посад», а после возвращение в гостиницу. В 21:00 начнется отдых.

В понедельник 4 января в 9:00 начнется завтрак, который закончится в 10:00. В 11:00 вы можете вернуться во Владивосток самостоятельно, либо с помощью трансфера за дополнительную плату.

Музыкальный Новый год

Если же вы не любите длительные поездки, а прогулки на природе вас не особо впечатляют, предлагаем вам посетить новогодний концерт «Карнавальная ночь», который пройдет в Приморской краевой филармонии 30 декабря (6+).

В программу концерта вошли музыкальные композиции известных отечественных комедий. Вы услышите музыку и песни из фильмов «Карнавальная ночь», «Ищите женщину», «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию», а также из всеми любимого мультфильма «Ну, погоди!».

На сцене выступит эстрадный оркестр Приморской краевой филармонии, дирижером которого является Дмитрий Бутенко. Также выступят и солисты филармонии: лауреаты региональных конкурсов Юлия Макеич, Дмитрий Сабитов и Николай Буров, и лауреат всероссийского конкурса «Новая звезда» Александр Пстыга. Ведущей мероприятия будет Аэлита Степанова.

Цена билета- 800, 1000, 1200 руб. Начало в 18:30.

Напомним, что для посещения мероприятия необходимо предоставить QR-код о прохождении вакцинации, справку о перенесенном коронавирусе (подтверждающий, что с момента выздоровления прошло не более 6 месяцев) или медотвод, при себе также необходимо иметь паспорт. Посетители младше 18 лет допускаются на концерт без справок и QR-кода, но обязательно должна быть маска.

Праздник для детей и их родителей

Новый год принято встречать в кругу семьи. Поэтому, если у вас есть дети или маленькие братья и сестры, возьмите их на новогодние утренники в арт-парке «Штыковские пруды». Утренники пройдут со 2 по 9 января с 13:00 (0+). Билеты в парк для взрослого стоят – 100–200 рублей, для пенсионеров и детей от 7 до 14 лет – 50 рублей, дети до 6 лет проходят бесплатно. За участие в утреннике платить не надо.

На празднике вас и детей ждут игры, танцы, песни и хороводы вокруг елки с Дедом Морозом и Снегурочкой. За стихотворение или танец можно получить от Дедушки Мороза сладкий приз, а чтобы никогда не забывать этот день – сделать фотографию с главными героями праздника. Веселье и волшебное настроение вам обеспечено.

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