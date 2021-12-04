Исследовать новые миры с помощью шлема виртуальной реальности, поиграть на пианино, обработать книги ультрафиолетом - это и многое другое теперь можно сделать в библиотеке имени Чехова во Владивостоке после капитального ремонта

В библиотеке имени А.П. Чехова появилось множество новых возможностей для читателей Фото: Екатерина МАКСИМОВА

В Центральной библиотеке имени А.П. Чехова в этом году провели капитальный ремонт, до этого таких масштабных изменений не затевали, залы преобразились до неузнаваемости. Свои двери после преображения библиотека вновь открыла 7 сентября. Постоянные читатели поначалу даже не могли привыкнуть к новой обстановке, но все большее влюбляются в нововведения, а их теперь в библиотеке предостаточно.

Многофункциональный зал библиотеки Фото: Екатерина МАКСИМОВА

В прошлом году библиотека выиграла грант на сумму 10 миллионов рублей, на эти деньги закупили оборудование, новые книги, мебель. А для того, чтобы библиотека могла принять читателей на должном уровне, из городского бюджета было выделено более 10 миллионов на капитальный ремонт.

Поменяли не только цвет стен, отремонтировали полы и потолки, изменения произошли даже в зонировании комнат. Открытый фонд с книгами теперь находится на солнечной стороне, что очень удобно для тех, кому по душе естественное освещение, а не свет лампочек. Появился многофункциональный зал, в котором можно читать книги, работать с ноутбуком и проводить мероприятия. Для удобства зонирования были установлены звукоизоляционные шторы, с помощью которых можно разделить помещение на два разных зала. Это очень удобно, когда в один день проходит несколько мероприятий.

Компьютерный зал библиотеки Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Для того чтобы лекции проходили на высшем уровне, в большом зале установили современную мультимедийную систему, интерактивную панель, стационарный проектор и опускающийся экран. А для любителей помузицировать в зале стоит пианино, всё в открытом доступе, поэтому любой посетитель может поиграть на нем, если появится такое желание. И новинка, которая привлекает, как детей, так и взрослых, - это шлемы виртуальной реальности, с помощью них посетители могут посещать музеи и путешествовать по городам.

- Для пользователей библиотеки были приобретены пять планшетов, так как бывало такое, что в компьютерном зале не хватало свободных компьютеров. Бывали такие случаи, когда мама, например, хочет посидеть почитать, а ее ребенку уж очень сильно нужно ее внимание. Нашли выход, даем планшет, включаем мультики, - рассказала корреспонденту «КП-Владивосток» заведующая библиотекой Анна Кириллова.

Уютная зона для чтения книг Фото: Екатерина МАКСИМОВА

В компьютерном зале библиотеки установили стол с микролифтом, для удобства маломобильных граждан. Для работы за компьютером слабовидящих людей было приобретено портативное устройство для чтения и увеличения шрифта текста. Удобный помощник, с которым приятно работать не только библиотекарям, но и посетителям, - станция самостоятельной книговыдачи. На нее можно положить книгу, которую выбрал читатель, и она автоматически запишет ее в список книг, что есть у человека на руках. На руки, кстати, можно взять одновременно пять книг. На выходе стоят антикражные ворота: если книгу, которую выбрал посетитель, выдал библиотекарь, или он взял ее с помощью станции самообслуживания, они не сработают.

Книжный фонд библиотеки Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Все книги, которые приходят в библиотеку, и те, что возвращают читатели, обрабатываются ультрафиолетом в специальном шкафу для дезинфекции книг. Процесс занимает всего 30 секунд. Еще один приятный бонус, как для сотрудников, так и для гостей, - это кофейный аппарат. Читатели могут спокойно сесть с книжкой и стаканчиком кофе, никто не будет запрещать им сидеть за столом с напитком.

- То, что было до и после можно сравнивать бесконечно. Да, сначала резали глаз такие масштабные изменения, но ко всему быстро привыкаешь. Удобно, что и ребенка можно не только книгами занять, но и компьютером или планшетом. А если с мамой приходим, ей вот, например, газеты читать нравится, - рассказала читатель библиотеки Марина Куликова.

Постоянные посетители библиотеки поначалу не могли привыкнуть к таким нововведениям, но сейчас уже освоили все преимущества новой техники, полюбили новые уютные залы и обновленные книжные полки. Корреспондент «Комсомолки» не удержался и сам зарегистрировался в библиотеке, получил читательский билет и с помощью станции самообслуживания взял книгу домой.

Читательский билет Фото: Екатерина МАКСИМОВА

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