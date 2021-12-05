Новогодние выставки 2021-2022 во Владивостоке: афиша, билеты, расписание

Во Владивостоке появляется все больше выставок, посвященных самому волшебному дню в году Фото: Михаил ФРОЛОВ

Если вы все еще находитесь в поисках новогоднего настроения, то «Комсомолка» подскажет вам где его искать. Мы подготовили для вас афишу новогодних выставок во Владивостоке на 2021-2022 год. Вы сможете найти то, что будет по душе вам и вашим близким и построить планы на выходные.

Художники рады поделиться праздничным настроением

Чаще всего зима ассоциируется с мандаринами, теплым шарфом, прогулками по заснеженным улицам, елкой и конечно же подарками. В Большом ГУМе на Светланской, 33, с 2 по 31 декабря будет проходить выставка нестандартных новогодних сувениров и подарков. У выставки красивое название «Снежная, нежная», все экспонаты передают новогоднюю атмосферу и волшебство новогодней ночи.

«Снежная, нежная» - это выставка, на которой вас покорят невероятные картины из стекла, живопись маслом и акварелью, картины из эпоксидной смолы и флюид арт. Выставку дополнят необычные «вкусные» натюрморты и букеты.

Вход на выставку свободный для всех желающих. Время работы экспозиции ежедневно с 11:00 до 20:00

Дедушка Мороз, открой!

Ходить в гости здорово, а у родителей теперь есть возможность сходить вместе с детьми в гости к Дедушке Морозу. Если в новогодней суете вы совсем потеряете счет времени, то возможность познакомиться с Дедушкой и его внучкой Снегурочкой будет и в январе 2022 года.

Домик Деда Мороза будет расположен в арт-парке «Штыковские пруды». Стоимость посещения домика для одного ребенка составит 1500 рублей, для двух – 2300, а для трех – 3000 рублей. Вход в парк для взрослых будет стоить 100/200 рублей, для пенсионеров и детей от 7 до 14 лет – 50 рублей, а для ребят до 6 лет вход бесплатный. Сходить в гости к Дедушке Морозу и Снегурочке можно 5, 11, 12, 18 – 32 декабря с 11:00 до 13:00 и 14:00 до 17:30. А в новом году такая возможность будет с 1 – 9 января с 11:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:30.

Дед Мороз и Снегурочка уделят время всем юным гостю и подготовят для каждого ребенка индивидуальное поздравление на 10 минут. Эльф устроит ребятам фотосессию, ну и какой же поход к Дедушке Морозу без подарков. Ребятам вручат сладости и сувениры.

А может в лето на денек ?

Если вы устали искать самую красивую елку и думать над тем, что накрыть на новогодний стол, то мы можем предложить вам посетить бесплатную выставку «Из зимы в лето». Но это не только выставка, это еще и восемнадцатый ежегодный конкурс лучших пленэрных работ студентов Дальневосточного государственного института искусств.

Проект перенесет гостей арт-галереи «Централь» (Светланская, 11, 2 этаж) в теплые деньки минувшего лета начиная с 9 декабря 2021 года по 20 января 2022 года. Студенты и их руководители изобразили заповедные места острова Аскольд, портреты молодых дальневосточников, морские натюрморты и пейзажи бухты Емар.

Торжественное открытие выставки состоится 9 декабря в 16:00, в после этого ее можно будет посещать ежедневно с 10:00 до 19:00.

Найдём тигра!

Так почему же грядущий Новый год – год тигра? Если ваши дети уже успели задать вам этот вопрос, то вы сможете им не просто рассказать об этом, а отправить их на поиски полосатого символа Нового года. В главном корпусе музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева (Светланская, 20) пройдет новогодняя игра-путешествие «Как в сказочный лес за тигром ходили» для детей от шести лет.

Детский билет с подарком стоит 700 рублей , а для организованных групп от 10 человек – 600 рублей. Продолжительность мероприятия 1 час. Встретиться с голубым водяным тигром можно с 28 по 30 декабря с 12:00. Юных посетителей музея ждет приключение, в котором им предстоит собрать секретную карту, устроить маскарад и незаметно проникнуть в волшебный мир новогодней сказки, чтобы встретиться с тигром и получить подарки.

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