«За вечер можно 500 тысяч превратить в кусок металлолома» – популярный приморский гонщик открыто о нелегале

Дрифт на улицах города для многих стал стилем жизни. Фото: Дмитрий Тимбал (www.instagram.com/timdmit)

Дрифт – способ пройти поворот не наиболее быстро, а наиболее захватывающе, хотя умения делать постановки на максимальных скоростях гонщикам тоже не занимать. Как самостоятельное движение, а не сопутствующая техника вождения дрифт сформировался в Японии. Однако довольно быстро умения соседей начали перенимать дальневосточники. И, естественно, одним из первых в России город, где зародились истоки, стал Владивосток. Ведь именно сюда морем по сей день привозят «праворульные японки», горячо полюбившиеся всей стране. О нелегальной тусовке и официальных соревнованиях, культуре вождения и отношению правоохранительных органов «КП-Владивосток» рассказал приморский гонщик Аба, более известный под ником в сети aba_ak.

К истокам

В разных источниках можно найти различные упоминания об использовании управляемого заноса как способа быстрейшего прохождения поворота. Некоторые свидетельства углубляются даже в 30-е годы ХХ века, где гонщики европейской серии Grand Prix проходили повороты со смещением задней оси. Но большинство исследований сходится к тому, что родоначальниками дрифта все же стали японцы.

Что касается России, то здесь про нелегальные гонки с захватывающими виражами многие узнали после выхода фильма «Тройной форсаж. Токийский дрифт» в 2006 году. Но к тому времени на востоке страны уже были энтузиасты, которые уже валили боком, давали угла по улицам Владивостока. Сказалась близость к Японии, откуда в восточные регионы завозили подержанные праворульные машины, в том числе подходящие для нелегального дрифта спортивные заднеприводные Toyota Mark II, Nissan Silvia, Toyota Supra и другие.

Признание в России

Уличные гонщики стали активно перенимать технику управления автомобилем в заносе еще до построения специализированных трасс во Владивостоке, перенося ее на реалии городских и загородных дорог. Скольжение стало неотъемлемой частью гонок, придав им еще большую зрелищность и сложность. Именно данный вид и способ езды стал родоначальником легального дрифта и последующих соревнований. Уже в 2004 году во Владивостоке прошел первый любительский чемпионат по дрифту. Затем культура стала двигаться на запад: в 2007 в Подмосковье появилась гоночная серия «Формула дрифт», а в 2010 благодаря идее Дмитрия Семенюка и Тимофея Кошрного в Приморье узнали о Россиской Дрифт Серии (RDS).

Можно сказать, что именно с момента появления официальных соревнований дрифтеры разделились на нелегальную тусовку, и сертифицированных пилотов с действующей лицензией РАФ. Хоть нелегальный дрифт и стал отправной точкой во многих видах автоспорта, власти и правоохранительные органы по сей день продолжают борьбу, искореняя его различными способами с улиц города. Одним из самых ярких примеров стал прокат боком Эдуарда Молярова на кольце Капитана Шефнера, после которого на время спортсмену пришлось забыть об официальных соревнованиях.

Несмотря на отрицательное отношение и непринятие нелегального дрифта, как культуры, во Владивостоке он жив до сих пор.

Любители нелегала периодически собираются вместе, чтобы погонять. Фото: Дмитрий Тимбал (www.instagram.com/timdmit).

Начало пути

Подробнее о нелегале рассказал водитель со стажем, для которого риск стал уже привычным темпом жизни. – Аба, когда и как ты увлекся автомобилями?

Ну, наверное, как и многие смотрел видео разных западных блогеров. Одним из таких значимых для меня был Саша Ветров (дрифтер из Владивостока). Я увидел его ролик в каком-то автомобильном паблике, сразу перешел и подписался, это было еще в школе. Я знал, что такое дрифт, в целом любовь к машинам у меня с самого детства, но, когда я посмотрел видео, сразу понял, что хочу и буду заниматься дрифтом, что это зрелищно и круто. Ветров, определенно, стал для меня толчком. И тогда я начал думать, копить и откладывать деньги.

– Как давно ты вошел в нелегальную тусовку? С чего это все началось?

С самого начала. Изначально не было понимания того, что есть нелегальная движуха, а есть легальная. Просто есть дрифт, можно выехать, покататься, покайфовать и все. У меня в голове не было такого разделения, что это делится на легальную и нелегальную историю. Это только сейчас оно начало приходить, потому что начали многие возмущаться, особенно те, кто занимаются этим легально. Не было точной определенности, что нелегал заключается в построении тачки, езде и тестировании ее, а также несрабатывании умений. Я просто собрал машину и начал выезжать, опять же, нарабатывать мастерство.

– Что ты чувствуешь, когда дрифтуешь?

Сложно сказать, это сильный всплеск адреналина, наверное, сравнимо с дикими аттракционами, как на американских горках – резкий спуск или подъем, ты полностью отключаешься от реальности. Порой дрифтуешь не один, а вас в салоне сидит 2-3 человека, они могут кричать и как-то реагировать, а ты вообще ничего не слышишь, просто едешь, и у тебя как будто все отключается, ты видишь только руль и дорогу. Не передать словами, подобных эмоций я нигде не получал.

– Все мы понимаем, что такие заезды опасны для жизни. Как к этому относится твоя семья?

У моей семьи максимальное доверие ко мне. Надзор, конечно, был, но он был скорее в школьные годы, парня ведь нужно воспитать правильно. А как только я переступил 18-летний возраст, они подотпустили и начали доверять. Принимают любые мои действия, и что касаемо дрифта в том числе. Родители следят за моим увлечением, они подписаны, видят, как мы бьемся, ломаем машины, они понимают и принимают то, что риски есть всегда и везде. У них нейтральное отношение: «Если нравится – занимайся» .

У ребят своя тусовка. Фото: Дмитрий Тимбал (www.instagram.com/timdmit)

Им нужен дым, им нужна скорость

– Давай начнем с того, как вас, а также то, чем вы занимаетесь, правильно называть: стритрейсеры, гонщики?

Те, кто в культуре нелегала, называют себя просто «тусовка», в том числе и мы. Так сложилось, что в нашем кругу нет такого понятия, как банда или группа стритрейсеров из 30 человек. Мы катаемся только своей компанией, строго 2-3 человека, самые близкие. Нет такого, что какая-то команда гонщиков, просто своя «тусовка». Может быть, другие себя иначе называют и позиционируют, с кем мы не общаемся, но в целом, практически со всеми ребятами в городе мы поддерживаем связь, за исключением опять же тех, кто неуважительно себя ведет в этой культуре.

– Когда был пик культуры нелегала во Владивостоке, и почему она постепенно сходит на нет?

Если мы говорим о нелегальной культуре, то пик был, как по мне, года 3-4 назад. В целом дрифтеров становится меньше, потому что очень мало осталось подходящих автомобилей для дрифта, очень дорого стали стоить запчасти. Многие боятся вкладывать деньги в машину, так как можно их легко и быстро потерять. За вечер можно 500 тысяч превратить в кусок металлолома. Раньше было дешевле, поэтому, наверное, и был тот самый пик. И ко всему прочему, сотрудники ДПС стали более жестче реагировать на изменения конструкции автомобиля, выписывая определенные штрафы. Как сейчас помню, еще года 3-4 назад во Владивостоке не выписали штраф за выхлоп, к примеру, а сейчас у каждого второго есть штрафы такого типа. Стали жестче органы, стали дороже запчасти, поэтому на протяжении нескольких лет культура идет на спад.

– Нелегальные заезды по городу – дорогое удовольствие?

Да, достаточно дорого. Но тут опять же можно собрать машину и дешево, все зависит от того, чего ты хочешь. В целом, любой дрифт – это затратное занятие, нужно быть готовым, что вложишь 200 тысяч, а по итогу 100-150 тысяч потеряешь, потому что можешь тут сломать, там сломать, придется вложить здесь, там. Если это будет действительно плотное занятие дрифтом, а не просто покупка машины, чтобы покрутить пятаки и перепродать ее, нужно быть готовым к большим затратам, какая бы не была движуха-легальная, нелегальная, зимний или летний дрифт. Затраты будут всегда, и они будут достаточно большие. Зимой, конечно, дешевле, резину купил раз в сезон и поехал, машину можно купить за 150 тысяч, мощности много не надо по снежному покрытию.

Вопрос безопасности

– Много ли аварий ты и твои корчи пережили? И какое ДТП было самое серьезное?

Скажу так, к дрифту я отношусь серьезно. Перед тем, как покататься, я досконально проверяю свою машину, и всегда перед выездом уверен, что здесь я закрутил, там поменял, в подвеске и моторе все проверено. Есть понимание того, что всякое может случиться, так как машина старая. Я никогда не рискую в городе. Если понимаю, что здесь проехать не смогу на определенной скорости, я этого никогда не сделаю, лучше объеду стороной и потренируюсь в другом месте. Сейчас опыта хватает проехать практически везде, но, когда я учился – не рисковал. В городе не было серьезных аварий, таких, чтобы невозможно было уехать. Да, были удары колес о бордюры, гнулись рычаги, но это мелочи. Самые серьезные аварии у меня были на специализированной трасе на Змеинке, там ты ездишь на все деньги, и было очень много последствий и серьезных аварий.

Без краша не обходится. Фото: Дмитрий Тимбал (www.instagram.com/timdmit)

– Были ли ситуации, когда вопрос стоял безопасности жителей города, зрителей?

Таких ситуаций никогда не было, опять же, потому что я никогда не рискую. Если я понимаю, что не смогу проехать, еду в другое место и тренируюсь. В городе есть специальные места – «споты», там мы катаемся и тренируемся. Есть простые споты, там смогут проехать даже новички, также средние и очень сложные, там уже нужны профессиональные навыки, нужно понимать, что делать с автомобилем, и грамотно подготовить его. В первую очередь, нужно думать головой и всегда взвешивать риски, иначе можно легко намотаться.

Лихачи под контролем

– Какие у тебя отношения с полицейскими? Были ли погони или задержания?

Наверное, уважительные. Погонь и задержаний никогда не было, мы стараемся (те, с кем я катаюсь) не доводить до этого. Как правило, у нас нет проблем, мы катаемся очень поздно и за городом, так как на спотах уже скучно, а за чертой города есть интересные и скоростные трассы, где мало машин. Там полицейских не бывает. А если в городе нас и останавливает ДПС, мы обязательно всегда подчиняемся, никогда не выделываемся, по типу крутить какие-то пятаки, снимать сотрудников ДПС и т.д. Такие ситуации, к сожалению, происходят как раз таки среди тех, кто в этой «споты», и тоже катаются. Они активно занимаются этим, к примеру, одного остановил экипаж, второй начинает перед ним дрифтовать, его друга отчитывают, второй нажигает. Так делать не нужно, когда я вижу подобные видео в сети, всегда оставляю отрицательный комментарий. По факту, натворил дел один, страдать будут все.

– Какие меры наказания применяла против тебя дорожно-патрульная служба? Как ты решал вопрос с полицией?

Ничего серьезного никогда не было. Конечно, прочитают лекции, словесно отчитают и выпишут штраф, но по итогу отпустят домой. Всегда стараемся находить общий язык, и признаем свою вину. В 99% случаях сотрудники ДПС относятся адекватно и с пониманием.

– Часто встречаются принципиальные сотрудники?

Таких я не встречал. Если ты в целом умеешь общаться с людьми, и по-человечески настроен, то какой бы не был принципиальный человек, он всегда ответит взаимностью. Были ситуации, когда встречались отрицательно настроенные сотрудники, но ты начинаешь с ними адекватно разговаривать, и по итогу они приходят в норму. А далее по схеме, отчитывают и выписывают штрафы.

– Камеры видеофиксации вам проблем не создают?

Мы так быстро не ездим. По прямой я не любитель гонять, не получаю удовольствие от этого. Дрифт в черте города не доходит до большой скорости, чтобы камеры фиксировали. Штрафы с камер, конечно, приходят, как и у всех людей, но они за незначительные превышения скорости, где-то засмотрелся и превысил.

«Добросовестные» гонщики и «позеры»

– Если вы стараетесь доставлять всем минимум хлопот, почему к вам ухудшилось отношение жителей, властей и полиции?

В каждой движухе и сфере есть люди, из-за которых страдают нормальные ребята. Дрифт – не исключение. Есть люди, которые занимаются откровенными глупостями: показательно дрифтуют возле полицейских, водят хороводы около машин ГИБДД и т.д. Общее впечатление складывается именно из таких поступков и людей. Если ты едешь на гоночной машине – ты уже дрифтер, и ты плохой, хотя натворил какой-то Вася, и непонятно когда. К нам много негатива, но важно понимать, что негатив исходит от тех, кто не осознает то, что не все дрифтеры – плохие.

– В чем принципиальная разница «добросовестных» дрифтеров от «позеров»?

В уважении сотрудников правоохранительных органов и окружающих людей. Я тоже нарушаю определенные ограничения, дрифтую, снимаю и выкладываю видео. Но я стараюсь никого не задевать и не провоцировать, я делаю свой контент, при этом уважаю окружающих меня людей.

«Позеры» же стараются намеренно обвинить и задеть сотрудников ДПС для контента. Адекватных, на самом деле, больше, но опять же, судят по плохим поступкам, и это транслируется на хороших ребят.

Нелегал будущего

– В прошлом году шли разговоры о том, что власти решили поддержать стритрейсеров – дать им больше легальных трасс, что думаешь об этом?

Я, как человек из Владивостока, не имею права ничего об этом говорить, так как у нас есть Змеинка и PrimRing. Мне этого более чем достаточно, опять же, заезды на картодроме летом, заменяли мне заезды в городе. Но также важно отметить, что Змеинку обслуживают сами гонщики, и в этом плане да, поддержки от государства как не было, так и нет. Но если смотреть на другие города, то там даже этого нет, поэтому нужно ценить то, что имеем.

– В 2017 году готовился пакет поправок о наказании за уличные гонки в Госдуме. И этот законопроект должен был утвердить большие штрафы от 50 тысяч до 1 миллиона рублей, лишением прав и уголовной ответственность: организаторам – до 2 лет лишение свободы, участникам – до года. Если данные изменения вступят в законную силу, что ждет культуру?

Нелегал будет всегда. Эта культура будет всегда в какой-то степени, даже если она сильно уменьшится, перестанут снимать и выкладывать видео, она продолжит жить. По крайней мере, я бы продолжил гонять, просто делал бы это с умом, еще более аккуратно.

– Что ждет культуру нелегала в будущем?

Нелегал будет жить, даже если будет один нелегальщик. Конечно, со временем этого будет все меньше и меньше, так как не на чем кататься, уже нет подходящих машин, их время проходит, их ломают, либо они становятся очень дорогими, как и запчасти на них. Раньше было дешевле привести машину и сделать ее, были бюджетные варианты, сейчас это сходит на нет. Поэтому есть вероятность того, что и культура потерпит изменения не в лучшую сторону.

Вместо послесловия

Приморский нелегальный дрифт, который стал первым в России и до сих пор отличается своим особым стилем – это история не столько о крутых японских тачках, сколько о людях. Молодые и дерзкие жители Дальнего Востока нашли себе хобби, которому посвящают свою жизнь. Именно они превратили окраину страны в эпицентр развития сперва модного молодежного движа, а потом полноценного профессионального спорта, в котором россияне стали одними из лучших в мире.

Однако, если говорить начистоту об особо безответственных ребятах, встречающихся в тусовке дрифтеров, у жителей Приморья накопилось достаточно много претензий к нелегальным гонщикам. Среди них встречаются те, кто готов на опасные маневры на дорогах общего пользования в часы, когда трафик значительно плотный. Или те, кто сотрясает ночную тишину в жилых кварталах слишком громким выхлопом и звуками ревущего мотора. Нелегальный дрифт – угроза обществу или способ самовыражения, решать вам.

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