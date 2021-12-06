Лучшей в Приморье по мнению пациентов стала «Клиника доктора Григоренко»

Клиника доктора Григоренко

Крупнейший российский медицинский портал отзывов пациентов «ПроДокторов» по результатам 2021 года назвал лучшие государственные и частные клиники, лучших врачей в регионах России, в том числе в Приморском крае. В рейтинге учитывались исключительно мнения самих клиентов. Все отзывы тщательно фиксировались и обрабатывались с 1 ноября 2020 года по 31 октября 2021. К народному признанию стремится каждый. Получить его - большая победа.

Лучшей частной клиникой Приморья названа «Клиника доктора Григоренко». Это звание клиника получает второй год подряд. Главный девиз медицинской организации из Владивостока – «Наша цель – ваше здоровье». И ему верны профессионалы, работающие в клинике на благо пациентов. Так, по результатам премии портала «ПроДокторов», первые места в своей номинации заняли сразу два врача Клиники: Григоренко Ярослав Андреевич, хирург, онколог, сосудистый хирург, врач высшей категории и Ешуков Александр Евгеньевич, травматолог-ортопед.

В прошлом году первое место занял Григоренко Андрей Геннадьевич, хирург с огромным опытом, флеболог, врач высшей категории. В этом году Андрей Геннадьевич вошёл в тройку лидеров, но уступил первое место сыну.

«КП-Владивосток» обратилась за комментариями к основателю клиники и главному хирургу Андрею Геннадьевичу Григоренко.

Григоренко Андрей Геннадьевич, врач-эксперт, флеболог, сосудистый хирург. Клиника доктора Григоренко

– Мы очень благодарны нашим пациентам за доверие! Оно очень ценно для нас! Самое важное – здоровье! От всей души мы желаем всем бодрости духа, активной, счастливой и долгой жизни в добром здравии! Мы не устанем работать в этом направлении. Всегда рядом, на связи, готовы помочь! Гордимся оказанным нам доверием!

Что касается других номинантов – лучшей частной стоматологией края признана стоматология World Dent, а лучшим государственным медучреждением – Роддом №3 Владивостока, о котором уже неоднократно писала «Комсомолка».

Стоит отметить, что большинство мест в ТОП-30 лучших медицинских организаций края принадлежат учреждениям из Владивостока, таких оказалось аж 28. Еще два медучреждения находятся в Уссурийске.

Сайт «Продокторов» опубликовал победителей по следующим номинациям:

Лучшие хирурги: Григоренко Я.А. (Клиника Доктора Григоренко, Владивосток), Селин Д.А. (Клиника «Джордж», Уссурийск), Григоренко А.Г. (Клиника доктора Григоренко, Владивосток).

Григоренко Ярослав Андреевич, сосудистый хирург, эндокринный хирург, онколог. Клиника доктора Григоренко

Лучшие травматологи: Ешуков А.Е. (Клиника доктора Григоренко, Владивосток), Симаков В.В. (Поликлиника №1 на Уткинской, Владивосток), Морозов А.А. (Тысячекоечная больница, Владивосток).

Ешуков Александр Евгеньевич, травматолог-ортопед. Клиника доктора Григоренко

Лучшие акушеры-гинекологи: Медведь Д.В. (Медцентр «Корея Мед», женская консультация «Алёнка», Владивосток), Чернокозинская С.А. (Клиника доктора Григоренко, Владивосток), Ильченко Л.Д. (Клиника «Мать и дитя», Владивосток).

Лучшие дерматологи: Капустина В.С. («Профи клиник», Уссурийск), Голубева Е.В. (Клиника «Юцковских», Владивосток), Тимина Е.В. (Клиника доктора Григоренко, Владивосток).

Тимина Евгения Валерьевна, дерматолог, врач высшей категории. Клиника доктора Григоренко

Лучшие ЛОР врачи: Гилифанов Е.А. (Больница №1 на Садовой, Медцентр «Здоровье», Медклиника «Максил-Лор», Владивосток), Комаров Г.Д. (Краевая детская больница №1, клиника «Профессионал», Владивосток), Буженик Г.А. (Лор клиника «Парус» на Военном Шоссе, Поликлиника №4 на Воропаева, Владивосток).

Лучшие онкологи: Изосимова А.В. (Медцентр ДВФУ, Владивосток), Аргишев О.А. (Краевой онкологический диспансер, Владивосток), Дей А.А. (Медцентр ДВФУ, «Примамед» на Столетия, Владивосток).

Лучшие педиатры: Комарова Н.А. (Детская поликлиника №7, клиника «Профессионал», Владивосток), Выхрестюк М.А. («Пасифик Хоспитал», Владивосток), Кладкевич О.Г. («Доктор Тафи» на Океанском, Владивосток).

Лучшие стоматологи: Битюкова Ж.В. (Стоматологическая поликлиника на Кузнецова, Центр стоматологии профессора Русаковой, Владивосток), Коробкин А.А.( Центр стоматологии профессора Русаковой, стоматология «Имплантс», Владивосток), Гончар А.П. (Стоматология «Смайл», Дальнереченск)

Лучшие стоматологи-хирурги: Росляков М.В. (стоматологии «Дентонекс» и Dentium, Владивосток), Абрамов А.С. (МЦ «Вита», «Роял Дент Технолоджи», Находка), Степанов Д.Г. (Стоматология «Дестен», Владивосток).

С полным списком организаций и медработников, ставших лауреатами премии «Герои в белых халатах», можно ознакомиться перейдя по ссылке.