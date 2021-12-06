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Общество5 декабря 2021 23:25

Лучшей в Приморье по мнению пациентов стала «Клиника доктора Григоренко»

Частная медицинская организация из Владивостока возглавила рейтинг лидеров по итогам года
Милана СОКОЛ
Милана СОКОЛ
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Клиника доктора Григоренко

Клиника доктора Григоренко

Крупнейший российский медицинский портал отзывов пациентов «ПроДокторов» по результатам 2021 года назвал лучшие государственные и частные клиники, лучших врачей в регионах России, в том числе в Приморском крае. В рейтинге учитывались исключительно мнения самих клиентов. Все отзывы тщательно фиксировались и обрабатывались с 1 ноября 2020 года по 31 октября 2021. К народному признанию стремится каждый. Получить его - большая победа.

Лучшей частной клиникой Приморья названа «Клиника доктора Григоренко». Это звание клиника получает второй год подряд. Главный девиз медицинской организации из Владивостока – «Наша цель – ваше здоровье». И ему верны профессионалы, работающие в клинике на благо пациентов. Так, по результатам премии портала «ПроДокторов», первые места в своей номинации заняли сразу два врача Клиники: Григоренко Ярослав Андреевич, хирург, онколог, сосудистый хирург, врач высшей категории и Ешуков Александр Евгеньевич, травматолог-ортопед.

В прошлом году первое место занял Григоренко Андрей Геннадьевич, хирург с огромным опытом, флеболог, врач высшей категории. В этом году Андрей Геннадьевич вошёл в тройку лидеров, но уступил первое место сыну.

«КП-Владивосток» обратилась за комментариями к основателю клиники и главному хирургу Андрею Геннадьевичу Григоренко.

Григоренко Андрей Геннадьевич, врач-эксперт, флеболог, сосудистый хирург. Клиника доктора Григоренко

Григоренко Андрей Геннадьевич, врач-эксперт, флеболог, сосудистый хирург. Клиника доктора Григоренко

– Мы очень благодарны нашим пациентам за доверие! Оно очень ценно для нас! Самое важное – здоровье! От всей души мы желаем всем бодрости духа, активной, счастливой и долгой жизни в добром здравии! Мы не устанем работать в этом направлении. Всегда рядом, на связи, готовы помочь! Гордимся оказанным нам доверием!

Что касается других номинантов – лучшей частной стоматологией края признана стоматология World Dent, а лучшим государственным медучреждением – Роддом №3 Владивостока, о котором уже неоднократно писала «Комсомолка».

Стоит отметить, что большинство мест в ТОП-30 лучших медицинских организаций края принадлежат учреждениям из Владивостока, таких оказалось аж 28. Еще два медучреждения находятся в Уссурийске.

Сайт «Продокторов» опубликовал победителей по следующим номинациям:

Лучшие хирурги: Григоренко Я.А. (Клиника Доктора Григоренко, Владивосток), Селин Д.А. (Клиника «Джордж», Уссурийск), Григоренко А.Г. (Клиника доктора Григоренко, Владивосток).

Григоренко Ярослав Андреевич, сосудистый хирург, эндокринный хирург, онколог. Клиника доктора Григоренко

Григоренко Ярослав Андреевич, сосудистый хирург, эндокринный хирург, онколог. Клиника доктора Григоренко

Лучшие травматологи: Ешуков А.Е. (Клиника доктора Григоренко, Владивосток), Симаков В.В. (Поликлиника №1 на Уткинской, Владивосток), Морозов А.А. (Тысячекоечная больница, Владивосток).

Ешуков Александр Евгеньевич, травматолог-ортопед. Клиника доктора Григоренко

Ешуков Александр Евгеньевич, травматолог-ортопед. Клиника доктора Григоренко

Лучшие акушеры-гинекологи: Медведь Д.В. (Медцентр «Корея Мед», женская консультация «Алёнка», Владивосток), Чернокозинская С.А. (Клиника доктора Григоренко, Владивосток), Ильченко Л.Д. (Клиника «Мать и дитя», Владивосток).

Лучшие дерматологи: Капустина В.С. («Профи клиник», Уссурийск), Голубева Е.В. (Клиника «Юцковских», Владивосток), Тимина Е.В. (Клиника доктора Григоренко, Владивосток).

Тимина Евгения Валерьевна, дерматолог, врач высшей категории. Клиника доктора Григоренко

Тимина Евгения Валерьевна, дерматолог, врач высшей категории. Клиника доктора Григоренко

Лучшие ЛОР врачи: Гилифанов Е.А. (Больница №1 на Садовой, Медцентр «Здоровье», Медклиника «Максил-Лор», Владивосток), Комаров Г.Д. (Краевая детская больница №1, клиника «Профессионал», Владивосток), Буженик Г.А. (Лор клиника «Парус» на Военном Шоссе, Поликлиника №4 на Воропаева, Владивосток).

Лучшие онкологи: Изосимова А.В. (Медцентр ДВФУ, Владивосток), Аргишев О.А. (Краевой онкологический диспансер, Владивосток), Дей А.А. (Медцентр ДВФУ, «Примамед» на Столетия, Владивосток).

Лучшие педиатры: Комарова Н.А. (Детская поликлиника №7, клиника «Профессионал», Владивосток), Выхрестюк М.А. («Пасифик Хоспитал», Владивосток), Кладкевич О.Г. («Доктор Тафи» на Океанском, Владивосток).

Лучшие стоматологи: Битюкова Ж.В. (Стоматологическая поликлиника на Кузнецова, Центр стоматологии профессора Русаковой, Владивосток), Коробкин А.А.( Центр стоматологии профессора Русаковой, стоматология «Имплантс», Владивосток), Гончар А.П. (Стоматология «Смайл», Дальнереченск)

Лучшие стоматологи-хирурги: Росляков М.В. (стоматологии «Дентонекс» и Dentium, Владивосток), Абрамов А.С. (МЦ «Вита», «Роял Дент Технолоджи», Находка), Степанов Д.Г. (Стоматология «Дестен», Владивосток).

С полным списком организаций и медработников, ставших лауреатами премии «Герои в белых халатах», можно ознакомиться перейдя по ссылке.

Клиника года Владивосток: клиники