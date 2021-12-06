Погода на декабрь 2021 в Приморье: тепло задержится в крае еще на неделю

В ближайшую неделю в Приморье будет теплая погода. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После снежного циклона начало декабря порадовало жителей Приморья солнечной погодой. Сегодня в крае +2...+7°С, что необычайно тепло для зимнего месяца. Главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова сообщила прогноз в крае на декабрь.

По словам специалиста, в ближайшие дни погода начнет отклонятся от нормы: столбики термометров будут показывать +2…+5°С. По всему краю возможны выходы циклонов, которые принесут осадки в виде дождей. Ориентировочно до середины декабря будет умерено теплая погода, а с 14 числа температура начнет понижаться.

- Но это не значит, что будут аномальные холода. Температура начнет приходить в обычное для декабря значение, - пояснила Марина Парфенова.

В понедельник, 6 декабря, на Приморье будет влиять малоактивный атмосферный фронт, который принесет с собой теплую воздушную массу. Температура по всей территории края поднимется выше 0 градусов.

Следующие три дня в край прибудет гребень антициклонов, будет малооблачно и без осадков. Ночью температура воздуха составит до -9…-16°С, в горных районах ниже -20°С, в прибрежных районах будет теплее, 0…-7°С.

Ненадолго холод вторгнется в Приморье 7 декабря. Температуры будут отрицательных значений, и только на юге останутся положительными.

В среду, 8 декабря, снова придут теплые воздушные массы. Ночью будет холодно, минимальная температура также будет -9...-16°C, в горных районах ниже -20°С, в прибрежных районах 0...-7°С. Максимальная температура достигнет +1...+9°С, на севере края сохранится слабый мороз.

Небольшой дождь возможен в Приморье 9 декабря. Ночью потеплеет до -3…-11°С, в горных районах до -17°С, на побережье +3…-2°С. Днем температура опустится до 0…-5°С, на юге +1…+6°С.

Во Владивостоке столбики термометров всю рабочую неделю будут показывать минимум -2…-5°С, максимум +2…+6°С. Во второй половине рабочей недели минимальная температура повысится на несколько градусов, а днем останется в пределах +2...+6°С.

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