25 лет верным курсом

Сенатор Людмила Талабаева награждает руководителя Группы компаний "Владкристалл" Ольгу Булкову Почетной Грамотой Совета Федерации, подписанной спикером Валентиной Матвиенко. Фото предоставлено пресс-службой холдинга.

В имени Группы компаний «Владкристалл» есть частица названия столицы Приморского края. Все 25 лет производственный холдинг идёт к новым горизонтам верным курсом, сохраняя свой бренд и уважение к Владивостоку, откуда начинался их путь на Дальний Восток.

В юбилейных мероприятиях вместе с трудовым коллективом приняли участие член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного органа государственной власти Приморского края Людмила Талабаева, руководители администрации Приморского края, рыбохозяйственных Ассоциаций, партнеров, банков, предприятий региона и страны, с кем Группа тесно сотрудничает.

Историческая справка:

Со дня основания Группа компаний «Владкристалл» занимается оптовой торговлей рыбной продукцией. В 2005 г. приобретен первый транспортный рефрижератор, для увеличения его грузоподъемности и повышения рентабельности морское судно было переоборудовано. Сегодня производственный холдинг занимается такими направлениями деятельности, как:

- услуги фрахта, в собственности четыре транспортных рефрижератора «Орион», «Плутонас», «Юпитер», «Фрост Олимпос» общей грузоподъемностью около 10 тыс.тонн;

- рыбодобыча и рыбопереработка, в собственности рыбодобывающие и транспортные суда маломерного флота в количестве 50 единиц, в том числе, построенных по собственному проекту Группы.

- проектно-конструкторские работы с судостроительной направленностью;

- судоремонт и судостроение.

- оптовая и розничная торговля рыбной продукцией.

География грузовых перевозок Группы обширна, ее флот перевозит рыбопродукцию из районов промысла из российских портов в АТР и в другие государства, доставляет грузы в районы Крайнего Севера в рамках северного завоза. Суда имеют полный пакет документов, соответствующих всем международным конвенциям и аккредитации на право перевозок рыбной продукции. Основным принципом работы Группы на протяжении 25 лет работы являлось, является и будет являться взаимовыгодное сотрудничество, при этом честь для «Владкристалла» всегда дороже прибыли.

За заслуги перед отраслью сенатор Российской Федерации Людмила Талабаева вручила руководителю Группы Ольге Булковой и ведущим сотрудникам награды Верхней палаты Российского парламента.

Это Почётная грамота, подписанная спикером СовФеда Валентиной Матвиенко для Ольги Булковой, Благодарность, также завизированная председателем Сената для Игоря Попика, Благодарственные письма от председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексея Майорова для Павла Байтерякова, Жанны Барковой.Также сенатор Людмила Талабаева наградила своими благодарственными письмами Бун Мен До, Дмитрия Попова, Олега Степченко, Марину Ядыкову.

Признание заслуг на высоком государственном уровне-это итог большой работы Группы компаний «Владкристалл» за четверть века для подъема экономики региона, поддержания безопасного мореплавания и развития рыбной отрасли. До 90% всех грузов в мире перевозит морской флот, холдинг-важное звено в этой огромной профессиональной команде.Экипажи судов Группы обучены и подготовлены, имеют большой опыт, навыки и квалификацию работы в море, всегда действуют по законам безопасного мореплавания.

В Приморском крае хорошо знают цену тяжелому рыбацкому труду и гордятся своими земляками, работающими в отрасли. В Группе компаний «Владкристалл», вопреки трудностям, все преданы общему делу, свято берегут репутацию, добиваются поставленных государством задач и на путине, и на берегу.

Это строительство промыслового флота и береговых перерабатывающих мощностей, внедрение новых технологий, развитие воспроизводства лососевых пород рыб-национального богатства России, обеспечение продовольственной безопасности страны, сохранение популяции и биоразнообразия, защита экологии, поддержка населения в рыбацких поселках.

Издательский дом «Комсомольская Правда» поздравляет Группу компаний «Владкристалл» с юбилеем.

Желаем флагману Дальнего Востока полных неводов и щедрых уловов, спокойного моря и ясной погоды, теплых встреч у родных причалов, и, конечно же, счастья, здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть все климатические штормы с житейскими бурями обойдут стороной вас и ваши семьи.

Адресуем наши самые добрые слова руководителю Группы Ольге Николаевне Булковой.

Ваша вера в безграничные возможности человеческого духа всегда была главной движущей силой Владкристалла. Знаем вас четверть века как профессионала своего дела, грамотного руководителя и патриота Дальнего Востока. Вас отличают отзывчивость к людям и стремление оказать содействие в решении любых вопросов. Ваши компетентность и умение находить эффективные решения всегда будут востребованы на благо развития нашего государства. От всей души желаем крепкого здоровья, неиссякаемого запаса душевных и физических сил, оптимизма и сем футов под килем!