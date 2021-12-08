Михаил Мишустин подписал важное для Дальнего Востока распоряжение

Премьер-министр подписал документ в начале декабря, распоряжение должно быть исполнено до конца года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дополнительные деньги на борьбу с коронавирусом выделило правительство России – всего регионы получат 89 миллиардов 42 миллиона 370 тысяч рублей из резервного фонда до конца этого года. Дальнему же Востоку власти направят около восьми миллиардов рублей, самые большие суммы достанутся Якутии, Забайкалью и Приморью. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин 4 декабря, ознакомиться с документом можно на сайте.

Также премьер-министр поручил министерству здравоохранения проконтролировать получение денег и их дальнейшее использование.

«Комсомольская правда – Владивосток» рассказывает, какие регионы ДФО сколько получат. Амурская область получит 805 миллионов 459 тысяч рублей; Бурятия – 463 миллиона 879 тысяч; Камчатка 257 миллионов 735 тысяч; Хабаровский край – 807 миллионов 448 тысяч; Магаданская область – 171 миллион 497 тысяч; Сахалин – 381 миллион 778 тысяч; Еврейская автономная область – 160 миллионов 316 тысяч; Чукотка – всего 14 миллионов 760 тысяч рублей.

Больше всего денег достанется трем из 11 регионов Дальнего Востока – это Якутия (2 миллиарда 209 миллионов 32 тысячи), Приморье (1 миллиард 471 миллиона 344 тысячи) и Забайкалье (1 миллиард 332 миллиона 570 тысяч).

Самыми финансируемыми субъектами страны станут Москва (10 миллиардов 337 миллионов), Ростовская область (3 миллиарда 212 миллионов), Московская область (2 миллиарда 857 миллионов) и Челябинская область (2 миллиарда 676 миллионов).

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