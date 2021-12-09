С двумя самолетами в аэропортах Камчатки произошли ЧП с разницей в час

Пострадавший пассажирский самолет Як-40. Из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сразу два авиационных инцидента произошли 9 декабря на Камчатке в аэропортах Тигиль и Петропавловск-Камчатский. С разницей в час один самолет столкнулся с массивным сугробом при взлете, другой - сломал шасси после посадки, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток" в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В аэропорту Тигиль в 15:27 по Камчатскому времени самолет Л410 (АО "Камчатское авиапредприятие", летевший в Петропавловск-Камчатский, разогнался для полета и при разбеге выкатился за территорию взлетно-посадочной полосы. Через несколько мгновений двухмоторный самолет столкнулся с огромным сугробом. К счастью, никто не пострадал.

- Находившиеся на борту пассажиры (2 человека) и 2 члена экипажа не пострадали. По предварительной информации воздушное судно повреждений не получило, - уточнили в пресс-службе.

При этом буквально через час, в 16:30, после посадки в аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) сел самолет того же предприятия - Як-40. Борт прилетел из села Тиличики и сломал опору самолета:

- У воздушного судна Як-40, принадлежащего АО «Камчатское авиационное предприятие» и выполнявшего рейс по маршруту «Тиличики – Петропавловск-Камчатский», произошло разрушение внешнего пневматика правой стойки шасси, - уточнили в ведомстве.

На борту находились 3 пассажира и 4 члена экипажа. Целы и люди, и фюзеляж судна.

Расследование ведут транспортная прокуратура Камчатки, проводится проверка исполнения законов о безопасности полетов. Камчатское территориальное управление воздушного транспорта ФАВ РФ создало отдельные комиссии для уточнения обстоятельств.

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