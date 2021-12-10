«Лучше только номинации»: впервые приморский театр покажет свой спектакль на фестивале «Золотая маска» в Москве

Театр из Уссурийска выступит на фестивале «Золотая маска» со спектаклем «Каренин». Фото: Уссурийский театр драмы имени В.Ф. Комиссаржевской.

Уссурийский театр драмы имени В.Ф. Комиссаржевской приглашен на фестиваль «Золотая маска» в столицу России. Актеры в марте выступят на московской сцене со спектаклем «Каренин». Это событие уникально для культуры Приморья тем, что местный театр впервые попал в программу фестиваля.

Как рассказал «Комсомолке» главный режиссер театра Борис Бехарский, до этого они подавали заявки на участие в фестивале с другими спектаклями, но их всегда отклоняли. В этот раз удача улыбнулась: «Каренин» прошел несколько этапов отбора и попал в программу «Золотой маски».

Для участия в фестивале, сообщил Борис Бехарский, подается письменное заявление, в котором указывается количество артистов, технические аспекты и видео выступления. Если эксперты заинтересуются, то на втором этапе они приезжают в театр и вживую смотрят выступление. О том, что «Каренин» попал в лонг-лист самых знаменитых спектаклей 2020-2021 годов в театре узнали 25 ноября. А позже пришло приглашение на участие в фестивале.

- Пока еще никому из Приморья не удавалось попасть на этот фестиваль, но по какой-то причине нас заметили. Из 87 спектаклей наш попал в 8, которые приглашаются в Москву на показ. Мне достаточно сложно судить о том, что увидели в «Каренине» критики. Все спектакли разные по жанрам, стилистике, и как среди этого многообразия выбрать что-то, что имеет художественную ценность? – размышляет режиссер.

Спектакль поставлен по пьесе Василия Сигарева и рассказывает об отношениях Каренина с семьей. Фото: Уссурийский театр драмы имени В.Ф. Комиссаржевской.

Поставлен «Каренин» в рамках гранта, который театр драмы выиграл в программе развития театрального искусства на Дальнем Востоке. Вдохновением для спектакля послужила одноименная пьеса Василия Сигарева. Как отметил режиссер театра, это совершенно новая история, которая рассказывает не столько про самого Каренина, сколько про его отношения с Анной и взаимоотношения в семье.

Стоит отметить, что вся постановочная команда – режиссер спектакля Романом Габриа, режиссер по пластике, композитор, художник по костюмам – из Санкт-Петербурга. Борис Бехарский связался с Романом и вместе они стали искать материал для спектакля.

- Остановились на «Каренине» и, судя по всему, не зря. То, что мы оказались в лонг-листе – уже было для нас достижением. Попасть в сотню спектаклей, которые считаются значимым театральным событием жизни страны, очень почетно. А участие в «Золотой маске» – награда для ребят за самоотверженность, любовь и старания. Лучше может быть только попадание в номинации, - поделился главный режиссер.

Для актеров принять участие в фестивале - большое достижение. Фото: Уссурийский театр драмы имени В.Ф. Комиссаржевской.

Кстати, Борис Бехарский принял участие в спектакле и исполнил роль Каренина. Ранее «Комсомолка» писала, что в ноябре этого года режиссер стал лауреатом премии «Серебряный медальон» и завоевал гран-при, а «Каренин» получил награду как лучший спектакль сезона.

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